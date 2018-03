Kulmbacher Kämpfer holen 18 Medaillen

Bei den bayerischen Meisterschaften des Deutschen JKA-Karatebundes in Feldkirchen/Westerham trumpften die Kämpfer des Karatezentrums Kulmbach auf: Die Sportler von Trainer Henry Landeck holten in allen Altersklassen Podestplätze. Die Bilanz: sieben Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen. Hinzu kamen fünf vierte Ränge.

Die Kulmbacher Paula Achtelstetter und Paul Pfaffenberger holten sowohl in Kata als auch im Kumite den Meistertitel. Bereits seit Oktober hatte sich das Kulmbacher Team durch ein zusätzliches Talentförderungstraining auf die Titelkämpfe vorbereitet.



Die Kulmbacher Platzierungen

Altersklasse 8-9 Jahre:

Saphira Hofmann: 3. Platz (Kihon-Ippon Kumite)

Paul Pfaffenberger: 1. Platz (Kihon-Ippon Kumite), 1. Platz (Kata)



Altersklasse 10 - 11 Jahre:

Elena Schmidt: 4. Platz (Kata)

Altersklasse 12 -14 Jahre:

Paula Achtelstetter: 1. Platz (Kihon-Ippon Kumite), 1. Platz (Kata)

Jonas Ostbomk: 2. Platz (Kihon-Ippon Kumite )

Ben Schirmer: 2. Platz (Kata)

Felix Jüstel: 4. Platz (Kata)



Altersklasse 12 -14 Jahre:

Lea Potzel: 2. Platz (Kata)

Svenja Schmidt: 2. Platz (Jiyu-Ippon Kumite), 4. Platz (Kata)



Altersklasse 15-17 Jahre:

Lisa Gambke: 1. Platz (Kata)

Khusein Abbas: 1. Platz (Kumite), 3. Platz (Kata)



Altersklasse ab 18 Jahre:

Franziska Grießhammer: 2. Platz (Kata), 3. Platz (Jiyu Kumite)

Stefanie Weggel: 3. Platz (Kata), 4. Platz (Kumite)



Kata-Mannschaftsbewerb :

3. Platz der Altersklasse 8 bis 9 Jahre (Lea Kluge, Saphira Hofmann, Lilly Hübner)



3. Platz der Altersklasse 10 bis 11 Jahre (Felix Ostbomk, Paul Pfaffenberger, Elena Schmidt)



1. Platz der Altersklasse ab 18 Jahre (Stefanie Weggel, Lisa Gambke, Franziska Grießhammer). hl