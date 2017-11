Kulmbacher Jäger setzen verstärkt aufs Internet

Hierarchie auf den Kopf gestellt



Die Kulmbacher Jäger sind ausgefuchst und in ganz Oberfranken bekannt für ihre anerkannte Schwarzwildexpertise. Jetzt wollen sie ihre Organisationskompetenz erweitern und die Jagdpraxis verstärkt mit digitalen Prozessen unterstüt-zen. Das gab Vorsitzender Peter Müller bei einer Zusammenkunft des Jagdschutz- und Jägervereins bekannt.Max Peter Graf von Montgelas, Referent für Digitalisierung, Schießwesen und Schwarzwild, s und Zweiter Vorsitzender Otto Kreil stellten die Mitgliedern ausführlich die Struktur und die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Online-Plattform www.bjvdigital.de vor.Der Bayerische Jagdverband hat dieses System entwickelt, um einen ständigen Informationsaustausch und eine intensive Zusammenarbeit zwischen Jagdbetrieb auf der einen sowie Land- und Forstwirtschaft auf der anderen Seite zu ermöglichen und zu fördern.Ein neuer organisatorischer Ansatz des Schwarzwild-Monitorings ist dabei, dass die klassische Hierarchie des Verbandes, von der Landesebene ganz oben bis hinab zum einzelnen Mitglied, sprichwörtlich "auf dem Kopf" steht. An der Spitze im System befinden sich nämlich die Reviere und die Bejagungsgemeinschaften. Will heißen: Die Jäger draußen in den Revieren sollen unterstützt werden.Besonders ist außerdem, dass das neue System Erfahrung und moderne Technologie verbindet. Neben dem Schwarzwildmonitoring wurden weitere Funktionen hinzugefügt, so können über den Bayern-Atlas Reviergrenzen und Einrichtungen verwaltet werden. Ebenso gibt es zur Eingabeerleichterung mittlerweile eine App.Herausragend ist die neue Funktion der digitalen Streckenliste: Mit einer Anmeldung im Internet können Revierinhaber und Jäger ab sofort ganz bequem ihre Streckenliste verwalten und anpassen. Bereits über 1500 User in rund 1000 Revieren nutzen dieses deutschlandweit einmalige Angebot.Es wird bereits daran gearbeitet, diese Streckenlisten digital an die Untere Jagdbehörde übermitteln zu können, so dass die Daten nicht nochmals manuell von den Sachbearbeitern eingegeben werden müssen, um wichtige Statistiken zu erstellen. Erste Gespräche haben schon stattgefunden.