Kulmbacher in starker Frühform

Bei widrigen Wetterverhältnissen starteten vier Triathleten vom SG Tri Team Kulmbach, der Startgemeinschaft des ASV und ATS, beim Swim and Run in Forchheim. Das Quartett platzierte sich im Feld der Hauptklasse (34 Starter) unter den Top Zwölf und überzeugte mit zwei Podestplätzen.

Beim Schwimmen über 600 Meter im Königsbad war Markus Deichsel (7:38 Minuten) schnellster Einzelstarter. Aber auch sein Teamkollege Carsten Friedmann (8:01) brachte sich in eine gute Ausgangsposition für den anschließenden Fünf-Kilometer-Lauf. Julian Pistor, Kulmbacher Neuzugang vom ASC Kronach, benötigte beim Schwimmen 8:38 Minuten, Philipp Neumeister stieg nach 10:07 Minuten aus dem Wasser.



Friedmann läuft auf Platz 2

Das Laufen wurde durch den kalten Wind zur Herausforderung. Es ging beim Jagdstart mit dem Abständen aus dem Schwimmen auf die Strecke. Deichsel war also der Gejagte, der bereits nach etwa einem Kilometer von seinem Teamkollegen Friedmann überholt wurde. Allerdings war der spätere Sieger Patrick Kilian (TriTeam Rothsee/Gesamtzeit: 24:40 Minuten) zu stark, so dass Friedmann (25:25) ab Kilometer 3 kontrolliert den zweiten Platz absicherte.

Den Bronzerang sicherte sich Julian Pistor (25:50) durch eine tolle Laufzeit. Philipp Neumeister (27:32) - ebenfalls ein starker Läufer - schob sich auf Platz 8 nach vorne. Deichsel (29:52) fiel noch auf zwölften Platz zurück. am