Am Markgraf-Georg-Friedrich Gymnasium herrscht große Freude: Für technikbegeisterte Achtklässler startete mit dem neuen Schuljahr auch das Projekt "Junior-Ingenieur-Akademie". Das Programm der Deutschen Telekom-Stiftung wurde bislang an 88 Schulen bundesweit eingeführt, in Bayern nehmen sechs Einrichtungen teil. "Und wir sind jetzt eine davon", sagte Schulleiter Horst Pfadenhauer mit Stolz.

Initiiert wurde das Projekt durch den Mathematik- und Physiklehrer Wolfgang Lormes, der sich mit Herzblut in die Bewerbungsphase stürzte und namhafte Kooperationspartner an Land zog. Das war Voraussetzung für die Teilnahme.



Reichlich praktische Erfahrung

"Die Deutsche Telekom-Stiftung achtete sehr darauf, dass der Unterricht nicht nur in der Schule abläuft, sondern dass die Kursteilnehmer reichlich praktische Erfahrung außerhalb sammeln können", erklärte Wolfgang Lormes. Er hatte die 16 Schüler nebst Eltern und Kooperationspartnern zum gegenseitigen Kennenlernen und Gedankenaustausch in die Caféteria eingeladen. Schließlich werden die Achtklässler in den kommenden zwei Jahren eng zusammenarbeiten, da sei eine gute Teambildung enorm wichtig.

Das auf zwei Jahre angelegte Wahlpflichtfach für die 8. und 9. Klasse ist in vier Semester aufgeteilt. Für jeden Durchlauf sind die ersten drei Semester gleich, das heißt, den Anfang macht die Elektronik- und Mikrocontroller-Steuerung, im zweiten Semester folgt die Chemie der Kunststoffe. Hier ist Matthias Kohles besonders gefordert, denn in der achten Klasse haben die Jugendlichen gerade einmal ein halbes Jahr Chemieunterricht, die Kunststoffe sind aber Oberstufenthema.

"Hier bin ich gefordert, die Informationen so stark herunterzubrechen, dass sie von allen gut verstanden werden." Doch er ist davon überzeugt, dass die Schüler, die sich für diesen Wahlkurs begeistern, Interesse genug haben, um auch einmal eine Durststrecke zu überwinden. Das dritte Semester widmet sich dem 3-D-Druck. "Im vierten Semester folgen dann je Durchlauf unterschiedliche Aufgaben, jedoch immer unter dem Motto High-Tech-Umweltschutz."

Die aktuelle Gruppe wird sich somit in eineinhalb Jahren mit dem Bau eines Extruders beschäftigen. Ziel sei es, die Rollen für den 3-D-Druck irgendwann selbst herzustellen, das sei für die Schule ein enormer Kostenvorteil. Zunächst soll gekauftes Granulat extrudiert werden, experimentiert wird jedoch auch mit PET-Abfällen zur Gewinnung eines eigenen, recycelten Granulats. "Als Koordinator für Umweltschutz an der Schule ist mir das Recycling ein wichtiges Anliegen", sagte Chemielehrer Kohles. Kunststoffe seien eine endliche Ressource und es gehe darum, sie so weit wie möglich recycelbar zu machen. "Wir wissen noch nicht, ob es funktionieren wird, aber das ist auch eines der Anliegen dieser Akademie: Die Ideen von Designern in technisch nutzbare Produkte umzuwandeln." Dazu gehöre es eben auch zu experimentieren.



Die längste Brücke gesucht

Den Spaß am Tüfteln jedenfalls bringen die 16 Schüler sowie deren Familien bereits mit, wie sich bei dem Treffen zeigte. Wolfgang Lormes hatte gleich eine Aufgabe für die Gruppen parat, die aus jeweils zehn Blatt Papier und einem Stück Klebstreifen eine möglichst lange, selbsttragende Brücke bauen sollten. Als Preis winkte ein Mikrocontroller.

Die längste Brücke konstruierte das Team von Bastian Steinlein, Doris Hanft und Marion Eichhorn. "Mir macht das Tüfteln sehr viel Spaß", verriet Bastian Steinlein, "mit Lego hat es angefangen." Über seinen späteren Berufswunsch ist er sich jedoch noch nicht wirklich im Klaren - vielleicht hilft ihm ja die Junior-Ingenieur-Akademie bei seiner Entscheidung. Das Projekt steht jedem offen, die maximale Teilnehmerzahl ist jedoch aufgrund der Durchführbarkeit auf 16 begrenzt.

"Wichtig ist, dass es Spaß macht und die jungen Leute erfahren, wie toll der Ingenieurberuf sein kann", sagte Horst Pfadenhauer. Er freue sich, dass das Kultusministerium mitgespielt und zusätzliche Stunden genehmigt habe. "Es ist ein Alleinstellungsmerkmal für unser Gymnasium."