Kulmbach bleibt oben

Der ATS Kulmbach hat von den Patzern der Spitzenteams aus Kasendorf und Mistelbach nicht profitieren können, bleibt nach dem Unentschieden in Oberkotzau aber in der Verfolgergruppe der Bezirksliga Oberfranken Ost.



Bezirksliga Oberfranken Ost

SpVgg Oberkotzau -

ATS Kulmbach 2:2

Die spielerisch anspruchsvolle Partie endete mit einem gerechten Remis. Oberkotzau begann furchtlos und nach einer Viertelstunde gelang Meißner die Führung, nach einem Pfostenabpraller von Lawall. Die Gäste zeigten sich nicht geschockt und glichen nur eine Minute später aus.

Nach dem Seitenwechsel übernahm zunächst Kulmbach die Initiative: Kayser und Gashi setzten erste Ausrufezeichen mit zwei gefährlichen Torschüssen. Überraschend gingen dann aber die Gastgeber in Führung: Lawall narrte die Abwehr, ließ auch noch Keeper Schuberth abtauchen und erzielte das 2:1. Kulmbachs Tonka schlug aber schnell zurück. In der restlichen Spielzeit schenkten sich beide Teams nichts, die vielen Chancen blieben aber unverwertet. wk

Schiedsrichter: Mildenberger. - Zuschauer: 120. - Tore: 1:0 Meißner (17.), 1:1 Memet (18.), 2:1 Lawall (54.), 2:2 Tonka (63.).