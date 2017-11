Kulinarische Reise und Musik

Im Awo-Mehrgenerationenhaus stehen wieder einige interessante Veranstaltungen an. Eine kulinarische Reise am Freitag, 10. November, 11 Uhr, führt nach Kambodscha. Interessierte können sich von Katja Blechschmidt und dem Küchenteam des Mehrgenerationenhauses nochmals nach Kambodscha entführen lassen, in das Land, das vor allem durch seine Tempelanlage Angkor Wat bekannt geworden ist. Während der kulinarischen Reise wird gezeigt, dass Kambodscha viel mehr zu bieten hat: atemberaubende Architektur, wundervolle Landschaften und viel Wissenswertes zur Kultur und den Gebräuchen. Mit einem landestypischen und liebevoll zusammengestellten 3-Gänge-Menü können die Teilnehmer auch ihren Gaumen verwöhnen. Interessierte sollten bis zum 8. November in den Treff kommen, um sich anzumelden. Um eine Zahlung der Veranstaltungsgebühr von 8 Euro wird bis spätestens 8. November gebeten.

Am Samstag, 12. November, ab 14 Uhr, spielt Werner Dietz beim Awo-Musikcafé bekannte Schlager und Evergreens im Treff am Bürglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 3. Alle, die gerne tanzen oder einfach in gemütlicher Runde bekannten Melodien lauschen wollen, sind willkommen. Tanzen wirkt oft wie eine Therapie und lässt Erinnerungen wach werden. Um eine Anmeldung wird gebeten (Telefon 09561/94415). Der Eintritt ist frei und natürlich werden alle Gäste auch mit Getränken und Speisen bewirtet. red