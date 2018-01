Kulinarische Kniffe auf dem "Kürbishof"

Über 20 Teilnehmer fanden sich am Mittwoch um 10 Uhr am Treffpunkt bei Kloster Banz ein, um an diesem Mittwoch ein weiteres Wanderangebot des Kur- und Tourismus-Services wahrzunehmen. Begrüßt wurden sie von der Wanderführerin Hildegard Wächter, die im Vorfeld Streckenerkundungen vornahm und Absprachen für die Einkehr traf. Wegen des möglichen Regens war die Teilnehmerzahl von 20 Personen nicht unbedingt zu erwarten. Es war frisch und der Nebel stieg aus den Wäldern. Und doch lockte das kulinarische Versprechen, das zu dieser Uhrzeit kilometerweit entfernt in Ahorn vorbereitet wurde.

Dort arbeitete Familie Kunzelmann an einer vielseitigen Einführung in eine mittlerweile unterschätzte Frucht, die auch als Panzerbeere bekannt ist: der Kürbis. Gestalteten sich die ersten 400 Meter Wegstrecke noch angenehm, sollte sich bald auch zeigen, dass der Untergrund auch ein matschiger sein würde, der das Wandern erschwert. Wollte man Vergleiche aus dem Pferderennsport bemühen, könnte man glatt von teilweise schwerem Geläuf sprechen. Den Pfützen auszuweichen oder das Wechseln hinüber zu schmalen, trockenen Streifen stellte auch Anforderungen an die Koordinationsfähigkeit. Eine Erfahrung, welche die Wanderer in heiterer Laune vereinte.



Feuersalamander kreuzt

Doch ganz glatt sollte die Route auf dem Karlspfad nicht verlaufen, wurden an diesem Tag doch im Wald auch Absperrungen wegen Baumfällarbeiten vorgenommen. So hieß es Schleichwege nutzen, welche Hildegard Wächter allerdings auch vertraut waren. Zu den Höhepunkten, die vor Eintreffen in Altenbanz entlang der rund acht Kilometer langen Strecke anfielen, zählte eine alte Burganlage, ein von einem Unbekannten in einen Sandstein geschlagenes Bildnis des im Museum in Kloster Banz ausgestellten Fischsauriers oder der Ausschank eines Weinlikörs mit Schlagsahne. Das meiste Augenmerk zog allerdings ein Feuersalamander auf sich, der einem Wanderer auffiel. Eine seltene Begegnung, die sich an diesem Tag sogar doppeln sollte.

Als man um die Mittagszeit bei Familie Kunzelmann zu Tisch saß, hatten die Wanderer eine Kürbissuppe vor sich und eine Sitzbank unter sich. Nun entfaltete sich einmal mehr das Konzept des Genusswanderns, das darin besteht, den Wanderern Programmpunkte anzubieten, sie aber auch gleichzeitig mit Anbietern heimischer Produkte vertraut zu machen.

Über ihren Teller gebeugt sinnierte so auch die Bad Staffelsteiner Wanderin Petra Häger: "Ich finde die Anregungen schön, die Heimat kennenzulernen. Die Menschen haben die Möglichkeit, das alles zeigen zu können." Mit Kaffee und Kürbisnachtisch sowie einem kleinen Vortrag zu Wesen und Möglichkeiten des Kürbisses, gehalten von Georg Kunzelmann, endete der Aufenthalt auf dem "Kürbishof" und führte bald wieder hinein in den Wald, auf bemoosten, festen und auch matschigen Untergrund.

Kurz vor Kloster Banz und nach über sechs Stunden allerdings fand eine weitere, heitere Begegnung mit einem zweiten Feuersalamander statt.