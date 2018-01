Kuisl läuft zum Saisonabschluss Bestzeit

Zum Abschluss der Freiluftsaison 2017 wurden beim Stadtsteinacher Werfertag die oberfränkischen Meister im Hammerwurf ermittelt. Zudem kamen noch die Disziplinen Kugel, Diskus, Speer zu Durchführung.

Aus dem heimischen Leichtathletik-Kreis Oberfranken West waren Lenina Fiedler vom LAV Neustadt und mit den Brüdern Tim und Max Hübner sowie Rafael Linz drei hoffnungsvolle Schüler vom TSV Staffelstein dabei. Die Neustadterin Lenina Fiedler wurde oberfränkische Meisterin im Hammerwurf der Klasse U20 mit feinen 35,38 Metern. Zudem gewann sie noch das Kugelstoßen mit 8,33 Meter.

Tim Hübner, der in dieser Saison leistungsmäßig einen großen Schritt nach vorne machte, überzeugte in Stadtsteinach in seiner Spezialdisziplin Diskuswurf in der Klasse U16 mit ausgezeichneten 44,67 Metern - eine Weite der bayerischen Spitzenklasse.

Hier wurde Rafael Linz Vierter mit 29,95 Metern. Beim Hammerwurf holte sich Tim Hübner mit 34,61 Metern den Titel, obwohl er im Gesamtfeld "nur" Fünfter wurde. Am Start waren Topathleten aus Thüringen und Bayern.

Beim Speerwurf errangen Rafael Linz und Tim Hübner die Plätze 1 und 2 mit 26,56 und 23,43 Metern. Auch Max Hübner ließ sich den Oberfrankentitel beim Hammerwurf der U14 mit 27,07 Metern nicht nehmen. Dazu kommt noch Platz 4 mit 28,48 Metern beim Diskuswurf.

Beim Saisonabschlusssportfest im altehrwürdigen Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion wurde Victoria Kuisl von der Spvg Ahorn über 800 Meter der U16 Zweite in 2:45,12 Minuten.



Mario Schmid bayerischer "Vize"

Mario Schmid vom SV Steinwiesen, einer der relativ wenigen Wurf- und Stoßtechniker im Leichtathletik-Kreis Oberfranken West, verteidigte bei der bayerischen Meisterschaft im Werferfünfkampf in Bogen seine Vizemeisterschaft aus dem Vorjahr mit starken 2531 Punkten.

Seine Einzelleistungen: Hammer 27,77 Meter, Kugel 10,20 Meter, Diskus 27,73 Meter, Speer 33,27, Gewichtswurf mit 15,88 Kilogramm 9,72 Meter. uz