"Kürbisland" aus Altendorf gehört zu den Gewinnern

Die Kindertageseinrichtung "Kürbisland" in Altendorf hat den Kreativwettbewerb Kinderrechte im Regierungsbezirk Oberfranken gewonnen. Ministerialdirektor Michael Höhenberger, der Amtschef des bayerischen Sozialministeriums, war der Pressemitteilung zufolge tief beeindruckt von den Beiträgen: "Die Vielfalt an Ideen - von einem eigenen Kinderrechte-Lied über ein Bilderbuch bis hin zu einer Themenwand zu Kinderrechten - das begeistert mich. Wir erkennen aber auch, wie wichtig Rechte auf Schutz, Sicherheit, Mitbestimmung und Bildung den Mädchen und Buben sind. Wir als Erwachsene sind deshalb ganz klar aufgefordert, die Kinderrechte zu stärken - in der Kita genauso wie in der Schule", so Höhenberger.

An dem Wettbewerb konnten Kinder in Kindertageseinrichtungen aus ganz Bayern teilnehmen - bei einer Festveranstaltung in München wurden die sieben Sieger aus allen Regierungsbezirken vorgestellt. Die Kindertageseinrichtungen erhielten von Michael Höhenberger jeweils einen Scheck über 2000 Euro zu ihrer freien Verwendung. "Mir ist vor allem wichtig, dass das Thema Kinderrechte mit dem Ende des Wettbewerbs in den Kitas nicht einfach erledigt ist. Dass die Kinder das Thema weitertragen, sich mit ihren Rechten auseinandersetzen und sie selbstbewusst formulieren, ist ein wichtiger Beitrag und ein Impuls für unser Miteinander der Generationen. Wir wollen, dass die Stimmen der Kinder gehört werden!" red