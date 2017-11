Küps will Bürger einbinden

Mit einer Werbekampagne will der Markt Küps alle seine Bürger inspirieren und dazu aufrufen, bei der Suche nach einem passenden Slogan und/oder Logo für die Marktgemeinde mitzuhelfen. Das Projekt ist ein Baustein des Gemeindeentwicklungskonzeptes für den Markt Küps, welches im Oktober offiziell angestoßen wurde. Vorschläge können an die E-Mail-Adresse marke@kueps.de eingesendet werden, wo diese zunächst gesammelt werden.

Die besten Vorschläge sollen im Rahmen einer "Kreativ-Werkstatt" im Januar 2018 allen Interessierten vorgestellt werden. Welcher Slogan es künftig auf Prospekte, Briefpapier, die Internetauftritte und die Fahrzeuge des Marktes Küps schafft, hängt also entscheidend vom Ideenreichtum der Bürgerschaft ab.

Nähere Informationen wird der Küpser Radio-Eins-Moderator Torsten Hanft im Rahmen der Bürgerversammlung in Küps am kommenden Montag um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle geben. red