Künstlerin Silvia Huber setzt die Gemeinde Sonnefeld ins Bild

Bürgermeister Michael Keilich (CSU) hat eine heimische Künstlerin damit beauftragt, "seine Gemeinde" ins rechte Bild zu setzen. Silvia Huber (Mitwitz) hat sich der nicht alltäglichen Aufgabe angenommen und jetzt das Ergebnis im Rathaus präsentiert. Ebenso eindrucksvoll wie werbewirksam hat sie markante Bauwerke mit Feder und Aquarellfarben porträtiert. Nach bestehenden Regeln (Keilich: "Sie sollen ausschließlich positive Mitteilungen überbringen") sollen die Karten zu Jubelgeburtstagen, familiären und kirchlichen Höhepunkten im Lebenslauf der Bürger ebenso wie bei Vereinsjubiläen oder Events heimischer Firmen eingesetzt werden.Keilich hatte zusammen mit dem Gemeinderat die Idee, eine tolle Aktion anlässlich der 750-Jahrfeier Sonnefelds im Jahr 2002 zu wiederholen. Die damaligen Glückwunschkarten sollten Nachfolger bekommen.Damit war gleichzeitig die Chance geboten, nicht nur für den Bereich der Stammgemeinde, sondern auch für die großen Ortsteile Gestungshausen und Hassenberg eigene Kreationen zu schaffen. "Ich freue mich über die gelungene Gestaltung der Klappkarten", lobte Bürgermeister Keilich bei der Präsentation das Ergebnis.Für Sonnefeld hat Silvia Huber selbstverständlich die ehrwürdige Klosterkirche ("Dom im Dorf"), das markante Sattlershaus am Marktplatz und die mit Millionenaufwand gestaltete Domänenhalle gemalt. Das charakteristische Kirchengemeindehaus einschließlich überragendem Wehrturm sind auf der Version Gestungshausen zu finden. Um weitere markante Bauwerke ergänzt präsentiert sich die alles überragende Schlosskirche in der Ausführung Hassenberg.Sie sammle Eindrücke, fertige Skizzen an und bringe Digitalfotos mit nach Hause, erzählte die auch als Illustratorin für Bücher und kalligraphische Urkundengestaltung bekannte Künstlerin. "Besonderes Augenmerk habe ich bei der Bildgestaltung auf den Domänenbereich gelegt", erläuterte Silvia Huber. 2002 hätte dem ja noch keine hervorragende Bedeutung zugesprochen werden können.Die Motive gehen Huber nicht aus. In Würzburg vermittelt die praktizierende Psychotherapeutin künstlerisches Know-how zu den Themenkreisen Malerei und Schriftkunst sowie Kunst- und Gestaltungstherapie.Voraussichtlich März/April steht in Mitwitz ein Wochenendkurs für Aquarellmalerei auf dem Programm, zu dem noch Anmeldungen möglich sind. Weitere Informationen per E-Mail an kontakt@silviahuber.de