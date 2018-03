"Künstler" hinterlassen zweimal Graffiti

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag besprühte ein unbekannter Täter die Mauer eines Mehrfamilienhauses an der Nonnenbrücke mit schwarzer Farbe und hinterließ einen Sachschaden von rund 500 Euro. Etwa der gleiche Schaden entstand aufgrund einer Graffitizeichnung, die am Freitag auf die Außenfassade eines Behördengebäudes am Synagogenplatz gesprüht wurde. Zeugen melden sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210. pol