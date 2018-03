Küken und ein Abenteuer im Wald

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) weist auf neue Veranstaltungen in seinem Programm hin. Wer daran teilnehmen möchte, wird um Anmeldung gebeten. Diese ist im Ubiz, Pfarrer-Baumann-Straße 17, in Oberschleichach unter der Telefonnummer 09529/9222-10 oder per E-Mail an anmeldung@ubiz.de für folgende Angebote möglich:



1. Die Henne und das Osterküken: Mit einer kurzweiligen Ostergeschichte können Großeltern mit Enkeln im Alter

von drei bis fünf Jahren am Donnerstag, 29. März, von 14 bis 16 Uhr einen spannenden Nachmittag auf dem Erlebnisbauernhof von Michaela von der Linden erleben. Kursort ist der Erlebnisbauernhof, Spitalstraße 5, in Unterschleichach.



2. Waldabenteuer im Frühling - Kräuter, Kröten, Kinderspaß! Am Mittwoch, 4. April, von 14 bis 18 Uhr werden mit Katja Winter wilde Kräuter im Wald und auf der Wiese gesucht, woraus eine leckere Mahlzeit zubereitet wird. Das ist aber noch lange nicht alles: Es gibt auch lustige Spiele und spannende Tiere zu entdecken. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Mitzubringen sind ein Block und Bleistift, herzhafte Brote als Pausensnack (die werden mit Kräutern belegt), ein Getränk und strapazierfähige Kleidung. Treffpunkt ist der Parkplatz am Bolzplatz in Zeil (Abholung am Schulhof der Mittelschule Zeil). red