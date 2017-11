KSV zu Gast in Kelheim

Nach der unnötigen 14:18-Heimpleite gegen den TV Erlangen wartet in der Landesliga Nord mit dem Tabellenführer ATSV Kelheim im Auswärtskampf am Samstag (19.30 Uhr) ein ganz dicker Brocken auf das Ringerteam des KSV Bamberg. Dass die Oberpfälzer unbedingt den Sprung in die Bayernliga schaffen wollen, zeigt sich schon allein daran, mit welchen Verstärkungen sie in die diesjährige Saison gingen. Obwohl sie ihre Ambitionen als heißer Titelkandidat bislang eindrucksvoll unterstrichen haben, müssen sie in der engen Spitzengruppe jedoch auch auf der Hut sein. Schließlich waren es die Bamberger, die im Hinkampf für eine der beiden Niederlagen des Spitzenreiters bislang sorgten. Die KSVler hatten jüngst mit Ausfällen zu kämpfen, so dass das erhoffte Aufschließen zum Tabellenführer nicht gelang. Neben der Tagesform kann auch der Ausgang der Schlüsselkämpfe von Bedeutung sein. Während der KSV II kampffrei ist, sind die Schüler ebenfalls auswärts gefordert. Gastgeber ist der Bezirksliga-Tabellenführer ASV Hof, der bisher erst einmal verlor - in der Vorrunde bei den KSV-Youngsters.



Rehau zu Gast in Burgebrach

Der TSV Burgebrach II kämpft am Samstag (19.30 Uhr) in der Windeckhalle gegen den RSC Rehau, während das Oberligateam kampffrei hat. Der TSV II steht im Mittelfeld der Tabelle der Gruppenoberliga Nord und kann frei aufringen. Favorit ist der Zweite aus Rehau. hö/vs