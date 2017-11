KSV will gegen den TSV Zirndorf punkten

Für die Ringer des TSV Burgebrach (8.) stehen die wichtigen Kämpfe um den Klassenerhalt in der Oberliga an. Am Samstag (19 Uhr) ist die Riege von Trainer Michael Giehl beim Tabellennachbarn RSV Schonungen (7.) zu Gast.

Abteilungsleiter Volkmar Schmal sagt: "Drei wichtige Duelle stehen für uns an im Abstiegskampf gegen Vereine, die auch noch absteigen können. Keiner weiß allerdings, wo die möglichen aufstiegsberechtigten Vereine noch Punkte lassen werden. Das beeinflusst natürlich auch den Abstiegskampf." TSV-Trainer Giehl erklärt: "Wir werden die nächsten Kämpfe konzentriert angehen. Vor allem die Vier-Punkte-Kämpfe gegen direkte Kontrahenten müssen wir gewinnen. Schonungen ist fünf Kampftage vor dem Ende mit zehn Punkten so gut wie gerettet. Schonungen hat sich mit Siegen in Hof und über Au/Hallertau einen guten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz erkämpft." Es werde sicher ein Erlebnis, in der neuen Ringerhalle am Lagerweg 8 in Schonungen zu kämpfen. Giehl: "Die Stimmung hier soll herrlich sein. Den Hinkampf haben wir hauchdünn mit 15:16 verloren. Da war sicher auch ein Sieg für uns drin. Ich vertraue meinem Team, den Spieß diesmal umzudrehen."

Da der RSV Schonungen seine Reserve aus der Gruppenoberliga zurückgezogen hat, wird der Kampf der zweiten Garnituren beider Vereine nicht stattfinden. Deshalb steht in der Gruppenoberliga mit Schonungen II der Absteiger bereits fest.



Bamberger peilen Heimsieg an

Am Samstag (19.30 Uhr, Halle am Georgendamm) haben die Bamberger KSV-Ringer (4.) in der Landesliga Nord das Tabellenschlusslicht TSV Zirndorf zu Gast, das mitten im Abstiegskampf steckt und mächtig unter Druck steht. Zugleich dürfen die Bamberger, die wegen verletzungsbedingter Ausfälle den unmittelbaren Kontakt zur Spitzengruppe eingebüßt haben, den angeschlagenen Landesliga-Dino nicht unterschätzen.

Im Aufeinandertreffen in der Vorrunde gab es nicht nur leidenschaftliche Kämpfe, sondern teils auch überraschende Ergebnisse. So sind die KSVler nicht nur gewarnt, sondern haben nach der überraschenden Heimniederlage gegen den TV Erlangen vor ihrem treuen Anhang auch noch etwas gutzumachen.

Während die "Zweite" nicht aktiv ist, kämpfen um 18.15 Uhr die KSV-Schüler in der Bezirksliga gegen den SC Oberölsbach. Die Gäste überraschten jüngst mit guten Ergebnissen. vs/th