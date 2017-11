Krumer erwarten harten Kampf

Zum Rückrundenstart in der Fußball-Bezirksliga Unterfranken Ost erwartet der FSV Krum zum Kirchweihspiel den TSV Forst, und auch der TSV Knetzgau hat gegen den TSV Münnerstadt Heimrecht. Die DJK Dampfach gastiert in Bad Kissingen.

FSV Krum - TSV Forst

Gegen den Tabellenführer aus Thulba und den renommierten Bezirksligisten aus Münnerstadt "kann mal verlieren, das ist alles kein Beinbruch" sagt Tobias Burger, Trainer des FSV Krum (8. Platz / 22 Punkte). Vor allem gegen Thulba war Krum eher chancenlos, dafür hielt sich der FSV zuletzt mit 3:1 am TSV Knetzgau schadlos. "Ein verdienter Sieg, hart erarbeitet durch die Bissigkeit in den Zweikämpfen", sagt Burger über seine Spieler. "Ich bin froh, dass sie wieder in die Spur zurückgefunden haben", erklärt er weiter, beklagt aber einmal mehr die mangelnde Chancenauswertung. "Wir haben Knetzgau einfach viel zu lange leben gelassen, die Entscheidung hätte viel früher fallen müssen." Jetzt kommt der TSV Forst (11./17), und die Fußballer um ihren Spielertrainer Flo Hetzel "sind für mich der klare Favorit, die Mannschaft ist gespickt mit Spielern, die früher höherklassig gespielt haben". Und nur, weil es momentan ein bisschen schlecht für Forst gelaufen sei, "stapeln sie tief und sprechen von Klassenerhalt - das ist schon skurril". Aufgrund der qualitativen Stärke vieler Spieler und der Tatsache, dass Forst in der vorigen Saison auf Platz 3 gelandet ist, "sind die in so gut wie jedem Spiel der Favorit". Doch Burger wäre nicht Burger, würde er jetzt wie das Kaninchen vor der Schlange hocken. Ganz im Gegenteil, auch wenn es eine "harte Aufgabe" wird, so sollen die Punkte doch in Krum bleiben, auch, weil im Ort am Wochenende Kirchweih gefeiert wird. Verzichten muss Burger auf Thomas Witchen und Ramon Räth, der Rest des Kaders steht zur Verfügung.

FSV Krum: Klemm, Weinmann - Fösel, Degen, Bujtor, Mi. Witchen, Ma. Witchen, Hart, J. Schmitt, Rippstein, Lommel, Tunc, Durst, Glöckner, Vogel, Pasquot

TSV Knetzgau -

TSV Münnerstadt

Irgendwie sei der TSV Knetzgau (14./11) beim FSV Krum nie so richtig ins Spiel gekommen, sagt TSV-Spielleiter Alexander Hamburger. Erst das 0:1 durch ein halbes Eigentor (ein abgefälschter Ball), dann das schnelle 0:2 nach der Pause und zuletzt das entscheidende Kontertor von Krum zum 1:3 nach einem Freistoß für Knetzgau - das letzte Spiel der Hinrunde sorgte nicht wirklich für fröhliche Gesichter beim Aufsteiger. Und auch zum Rückrundenstart werden die Gegner nicht leichter. Im Gegenteil, kommt doch der TSV Münnerstadt (3./27) zum Gastspiel, und der hat dem Aufsteiger schon beim 3:0-Auftaktsieg gezeigt, wie Bezirksliga-Fußball gespielt wird. Hamburger gibt als Marschroute aus: "Wir müssen unsere Konzentrationsschwäche und die leichtsinnigen Ballverluste vermeiden, dann sieht es gleich besser für uns aus. Hinten kontrolliert stehen, die Defensive entlasten, Torchancen rausspielen und sie auch nutzen." Was sich auf dem Papier sehr einfach liest, ist auf dem Platz oft genug nicht umsetzbar, vor allem, wenn der Toptorjäger der Gäste, der wieselflinke Simon Snaschel, der Abwehr entwischt und freie Bahn für den Torschuss hat. "Wir wollen aber nicht nur das Augenmerk auf einen speziellen Spieler richten, sondern uns auch auf unsere eigene Spielweise konzentrieren", sagt Hamburger. Ein Sieg könnte für Knetzgau eine leichte Befreiung aus der Abstiegszone sein, denn die vier Konkurrenten um den Klassenerhalt nehmen sich zeitgleich gegenseitig die Punkte ab.

TSV Knetzgau: Oppermann, Weißkopf, Zirkel - Heide, Mühlfelder, Schwinn, Strätz, Warmuth, Barth, Zangl, Knop, Wirth, Schenk, Müller, Frison, Huth

FC Bad Kissingen -

DJK Dampfach

Bereits am Samstag tritt die DJK Dampfach (13./14) im ersten Rückrundenspiel beim FC Bad Kissingen (12./15) an. Für die beiden Tabellennachbarn ist dies ein richtungsweisendes Spiel. Beim FC Bad Kissingen hat vor vier Wochen der bisherige Co-Trainer Mario Wirth das Cheftraineramt vom zurückgetretenen Thomas Lutz übernommen. Aus den letzten drei Partien hat seine Mannschaft sieben Punkte geholt, zuletzt ein 2:1 gegen den SV Riedenberg. Die DJK Dampfach verlor mit 0:1 gegen den TSV Münnerstadt und fiel auf den Relegationsrang zurück. Dabei war die Elf von Trainer Enrico Wetz in der ersten Halbzeit ein mindestens gleichwertiger Gegner und vergab erneut erstklassige, gut herausgespielte Torchancen. Und das Gegentor war höchst umstritten. Nach dieser unglücklichen Niederlage steht die Mannschaft noch mehr unter Druck. DJK-Spielleiter Werner Griebel weiß, dass der FC Bad Kissingen mit vielen guten Einzelakteuren deutlich stärker ist als ihr derzeitiger Tabellenstand und zusätzlich durch den Trainerwechsel Rückenwind erhalten hat. Er sagt: Jetzt müssen die Mannschaft und alle Beteiligten die richtige Reaktion zeigen und sich endlich bei dem zu erwartenden heißen Tanz behaupten und Punkte einfahren". Mit einem Dreier würde die DJK den Relegationsplatz verlassen und wichtigen Boden gutmachen. gch/hd

DJK Dampfach: Kürschner - Brandl, Geßendorfer, Greb, Hau, A. Jilke, Reich, Riedlmeier, Sahlender, Schleicher, Tudor, Wagner, Winter, Yeniay, Yücetag