"Krouhanest-Hocker" statt Elferrat

Beim Krouha-Büttenabend in Mitwitz gibt es zwei Besonderheiten. Zum einen sind die Veranstalter ausschließlich Frauen, nämlich die "Mimetzer Krouha" und zum anderen gibt es keinen Elferrat, sondern die "Krouhanest-Hocker", welche in einem Weidennest sitzen.

Eeendlich - nach zweijähriger Pause findet nun am Rosenmontag der 12. Krouha-Büttenabend in der Turnhalle in der Schlossallee statt und die "Mimetzer Krouha" laden dazu herzlich ein.



Einziger Mann: der Bürgermeister

Die Akteure auf der Bühne stehen schon in den Startlöchern, um den Gästen stimmungsvolle Unterhaltung zu präsentieren, so beispielsweise supertolle Tanzgruppen, die schon bundesweite Erfolge verbuchen konnten, die Garde, der Töll mit seiner scharfen Zunge, Mitwitzer Originale und viele, viele mehr. Durch das Programm werden die "Oberkrouha" Sabine Sander mit dem einzig zugelassenen "Krouha-Mann", dem Bürgermeister Hans-Peter Laschka, führen.Für das leibliche Wohl sorgen die Krouha-Frauen persönlich. Essen, Trinken und perfekt unterhalten werden - was will man mehr? - und anschließend darf natürlich wieder kräftig getanzt werden bei der rauschenden Party mit Barbetrieb bis in die Morgenstunden. Die "Mimetzer Krouha" sind mittlerweile eine "Institution" im Dorf. Jeder kennt sie und sie sind mittlerweile über dreißig Frauen, die nun schon zum 12. Mal den Büttenabend in Mitwitz wiederaufleben lassen. Selbst in der zweijährigen Pause konnten sie nicht ganz auf das närrische Treiben verzichten und veranstalteten den Rosenmontags-Faschingstanz. "Wir spüren während der Vorbereitungszeit eine gewisse Magie, die uns mit einer Euphorie dabeisein lässt", erklären einige der Krouhafrauen auf die Frage, wie sie denn alles schaffen. "Natürlich bekommen wir auch tatkräftige Unterstützung von freiwilligen Helfern aus der Dorfgemeinschaft, ohne die so manches nicht möglich wäre", so die Frauen weiter. So ist diese Veranstaltung letztendlich ein Spiegelbild der Mitwitzer Dorfgemeinschaft, weil sich hier die Vereine, Jung und Alt gleichermaßen engagieren. Die Entstehungsgeschichte der "Krouha" ist indes umstritten: Vor 22 Jahren traten sie gemeinsam in Krähenkostümen auf einem Faschingsball auf und seitdem sind sie die "Krouha", glauben die Einen, die Anderen meinen, es liege an dem krähenden, lauten Gelächter, das bei ihren Treffen stets zu hören sei. Darauf ein dreifaches "Mimetz zaza" . red