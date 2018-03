Kronachs Gärten öffnen Türen

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege blickte bei seiner Jahreshauptversammlung in der Klöppelschule auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Kreisvorsitzender Fritz Pohl dankte dem Gartenbauverein Nordhalben für die Ausrichtung. Anlässlich ihres 50. Geburtstags überraschte Pohl Kreisfachberaterin Beate Singhartinger mit einer Orchidee.

Wie der Vorsitzende ausführte, seien in den 44 Vereinen des Kreisverbandes über 5400 Mitglieder organisiert. Spitzenpositionen nehmen in der Jugendarbeit Neukenroth, Stockheim, Steinberg, Weißenbrunn, Fischbach und Neuses ein.

Großen Zuspruch habe der "Tag der offenen Gartentür" in Windheim gefunden. Eine Woche vorher sei diese Veranstaltung auf Bezirksebene mit Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz und der Bezirksvorsitzenden Gudrun Brendel-Fischer in der Gartenanlage von Ursula und Josef Trebes in Windheim eröffnet worden. Sehr gut angenommen worden sei auch der Gartenpflegerkurs mit Hans Vetter in Schmölz. Die Herbstversammlung mit den Ehrungen der Kreissieger des Wettbewerbs "Ökologie im Garten" sei vorbildlich vom Obst- und Gartenbauverein Stockheim-Wolfersdorf ausgerichtet worden. In diesem Zusammenhang würdigte Fritz Pohl den enormen Zeitaufwand der Kommissionsmitglieder Horst Heinlein, Edgar Bärenz, Josef Beitzinger und Herbert Reuther. Schließlich sei der Ehrenpreis des Landrats Klaus Löffler an die Gartenfreunde nach Windheim gegangen.

Auch sei der 11. Kronacher Apfelmarkt auf dem Landesgartenschaugelände ein Erfolg gewesen. Großen Anklang habe dabei die Obstsortenbestimmung durch Ernst Knobloch gefunden.

Der Kreisvorsitzende würdigte die Pflege und den Erhalt des Kreislehrgartens durch die Gartenbauvereine Mitwitz, Schneckenlohe, Gehülz und Kronach. In diesem Zusammenhang bot Vorsitzender Heinz Büttner aus Windheim seine Unterstützung an.

Über die Finanzen informierte Kreiskassierer Jürgen Neumann. So habe sich die wirtschaftliche Situation weiter verbessert. Allerdings stünden weitere Investitionen im Kreislehrgarten an, betonte Neumann. Michael Kestel, der mit Gerhard Ramming die Kasse geprüft hatte, würdigte die exakte Buchführung. Das Protokoll verlas Schriftführerin Jutta Dietzel.

Für 2018 hat sich der Gartenbaukreisverband Kronach wieder allerhand vorgenommen. Erneut findet der Kreiswettbewerb "Ökologie im Garten" statt. Der internationale "Tag der offenen Gartentür" ist heuer am Sonntag, 24. Juni, in Kronach geplant. Dazu gab Beate Singhartinger bekannt, dass der Kreislehrgarten Ausgangspunkt für einen Rundweg zu verschiedenen Gärten im Stadtgebiet sei. Für 2019 habe sich Steinwiesen für diese Großveranstaltung angeboten.

Der Gartenpflegerkurs II, verbunden mit einer Lehrfahrt zur Obstbauversuchsanlage Hiltpoltstein mit Führung, findet am 21. Juli statt. Weiter erinnerte Pohl an den zwölften Kronacher Apfelmarkt am 21. Oktober. Als Reiseziel für die Kreislehrfahrt 2018 wird vom 26. bis 31. August Schottland angeboten. Infos sind erhältlich bei Reiseleiter Peter Cembrowicz (Telefon 09264/6676). Eine interessante Möglichkeit der Weiterbildung sei auch die Landesgartenschau in Würzburg. Die Hauptversammlung des Bezirks findet am 21. April in Mitwitz statt, ebenso das Jugendleitertreffen am 4. Mai. Gerd Fleischmann