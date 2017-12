Kronacher SK steigt in die Oberliga auf

Mit der Vizemeisterschaft der Landesliga Nord, einem Rucksack voller Punkte, einem Pokal und der Berechtigung, nächstes Jahr in der höchsten bayerischen Liga anzutreten, kehrten die Mannen des Kronacher SK vom Schnellschach-Turnier aus Rottendorf zurück.

Das Ziel war bescheidener gesteckt: den Platz in der Landesliga Nordbayern zu erhalten. 13 Mannschaften aus den fränkischen Bezirken und der Oberpfalz bildeten ein ausgeglichenes, spielstarkes Feld, in dem alles möglich schien.

Die vier Kronacher erwischten einen glänzenden Start, besiegten den SV Stetten mit 4:0 und setzten sich damit sofort an die Tabellenspitze. Im weiteren Verlauf genügten vier Unentschieden und ein Sieg gegen Neumarkt, um eine vordere Position zu behaupten.

Vor dem letzten Spiel stand das Team auf dem zweiten Platz: Der Klassenerhalt war schon klar geschafft und der sensationelle Aufstieg in greifbarer Nähe. Ein Sieg gegen den Bayernliga-Absteiger Schwanstetten musste noch her. Hier gelang Lechleitner ein schneller Mattsieg, und seine drei Mitstreiter konnten nach hartem Kampf jeweils Remis halten. Damit war der zweite Platz hinter Würzburg gesichert und der Aufstieg in die Oberliga perfekt.

Nächstes Jahr wird Kronach um die Bayerische Meisterschaft spielen. Auch der Titel in der Landesliga wäre nicht unverdient gewesen, denn Kronach holte die meisten Brettpunkte aller Mannschaften sowie die höchste Feinwertung.

Dieser glänzende Erfolg ist hauptsächlich das Verdienst der beiden Junioren Tobias Becker und Fabian Hörmann, die ein tolles Spitzenduo bildeten. Tobias erzielte am Spitzenbrett gegen stärkste Gegner 4:3 Punkte, der famos aufspielenden Fabian Hörmann am zweiten Brett 5,5:1,5 Punkte. Er blieb ohne Verlustpartie und war Zweitbester aller Teilnehmer. Der glänzend aufgelegten Andreas Murmann erreichte an Brett 3 ausgezeichnete 4,5:2,5, und Senior Walter Lechleitner steuerte noch 3,5 Punkte bei.

Aus dem hiesigen Schachkreis nahmen noch weitere Vereine teil. Auch der SV Seubelsdorf erkämpfte sich punktgleich mit dem KSK den dritten Platz, der ebenfalls zum Aufstieg berechtigt. Fünfter wurde der SK Weidhausen. Auf dem achten Rang landete die SG Sonneberg und schaffte dadurch noch den Klassenerhalt, während der SK Michelau mit 5:9 Punkten auf dem letzten Platz landete und damit absteigen muss. hn/wl



Tabellenspitze

1. SV Würzburg 16,5 11:3

2. SK Kronach 17,5 10:4

3. SV Seubelsdorf 17,0 10:4

4. SG Fürth 16,5 8:6

5. Weidhausen 14,5 8:6