Kronacher Realschüler sind echte Champions

Bei diesem bayernweit einmaligen Projekt handelt es sich um eine Kooperation von Schule und Wirtschaft. Die oberfränkischen Realschulen haben Vorschläge eingereicht oder die Schüler haben sich selbst beworben. Eine Jury aus Elternvertretern, Wirtschaft und Schulen wählte aus den zahlreichen Bewerbungen in den Kategorien soziales Engagement, Sport, kulturell-musisch und Mint aus. Hinzu kamen noch die Preisträger in der Kategorie Schulleistung. "Hall of Fame": Johannes Koller, Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberfranken, brachte in Anlehnung an den bekannten Song von "The Script" zum Ausdruck, dass an diesem Abend Sieger ausgezeichnet und gefeiert werden, die - in den fünf Kategorien, auf die die Realschule in Bayern ein besonderes Augenmerk legt - aus eigenem Antrieb mehr tun, als verlangt wird. "Die Ehrung an diesem Abend beweist, dass sich ihr Engagement gelohnt hat", freute sich Koller. Im Vorfeld der eigentlichen Preisverleihung im Brose-Werk in Coburg wurde im Rahmen einer Talkrunde das Projekt Realschulchampion aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet: Michael Stammberger, Leiter Aus- und Weiterbildung Brose GmbH & Co.KG, Ministerialrat Rüdiger Wieber und Paulina Hümmer, Auszubildende bei Brose und ehemalige Realschülerin, beantworteten Fragen rund um das Projekt, zur Realschule im Allgemeinen sowie zum Thema "Bildung im digitalen Zeitalter". Dass für das Publikum die Schüler, die durch ihren hohen Arbeitseinsatz und ihre hervorragenden Leistungen zu den Siegern in der Kategorie Schulleistung gehören, nicht Fiktion oder ein postfaktisches Phänomen seien, sondern sie leibhaftig in der "Hall of Fame" geehrt würden, betonte Peter Schüll bei seinen einstimmenden Worten. Im gesamten Regierungsbezirk schafften zwölf Schüler den sagenhaften Gesamtnotendurchschnitt von 1,0. Einer von ihnen war Lukas Birnstiel von der Siegmund-Loewe-Schule Kronach. Da er in allen Vorrückungsfächern im Abschlusszeugnis 2016/17 die Note 1 aufwies, wurde er folglich mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Kulturell-musisch höchsten Eifer zeigten die Kandidaten in der anschließend ausgezeichneten Leistungskategorie. Der erste Platz ging, aufgrund seiner herausragenden musikalischen Leistungen auf fünf Instrumenten, an Kevin Klenner ebenfalls von der Siegmund-Loewe-Schule Kronach. hs