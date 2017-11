Kronacher Kommandant: Rauchmelder können viele Leben retten

Kronach — Auf sehr guten Zuspruch stieß die öffentliche Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt Kronach am Mittwoch, bei der es um Brandschutz ging. "Brände können immer und überall ausbrechen", verdeutlichte Martin Panzer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kronach, gleich zu Beginn seiner sehr interessanten Ausführungen zur Rauchmelderpflicht für privaten Wohnraum.

Hohe Schäden entstünden insbesondere aufgrund des starken Brandrauches - so wie vor kurzem bei der Metzgerei in Kronach, wo dieser zum Totalschaden geführt habe. Für Neu- und Umbauten gilt die Rauchmelderpflicht seit Januar 2013. Bis zum 31. Dezember 2017 müssen bestehende Wohnungen und Wohnhäuser in Bayern mit Rauchmeldern ausgestattet sein.

Verantwortlich für den Einbau ist der Eigentümer, für die Wartung der Mieter. Ausgestattet werden müssen alle Kinder- und Schlafzimmer sowie angrenzende Flure. "Fast die Hälfte an Brandtoten hätte durch Rauchmelder verhindert werden können", zeigte sich der KBM sicher. Laut Statistik brechen 65 Prozent der Brände am Tag, 35 Prozent nachts aus. Beim Umfang der Brandschäden sowie der Anzahl der Brandopfer verhalte es sich umgekehrt, da im Schlaf der Geruchssinn ausgeschaltet sei. "Die meisten Brandopfer ersticken", verdeutlichte er.

Die häufigsten Bandursachen seien defekte Leitungen und elektrische Geräte - insbesondere Waschmaschine und Trockner, so dass auch hier Rauchmelder empfehlenswert seien. Gefährlich sei der Standby-Modus. Beim Adventskranz sollte man die Kerzen nicht ausblasen, sondern ersticken, damit sich kein Funke entzünde. "Das Ziel von Rauchmeldern ist es, Leben zu retten und nicht Sachschäden zu verhindern", stellt er klar. Sollten bei einem Brand Personen verletzt werden und es sei kein Rauchmelder installiert, drohten aber strafrechtliche Konsequenzen.



Gefährliche Mythen

Hartnäckig hielten sich gefährliche, fällig falsche Mythen - so beispielsweise, dass man bei einem Brand zehn Minuten Zeit zum Verlassen der Wohnung habe. Realistisch seien zwei bis vier Minuten. Damit widerlege man auch Ansichten wie "Die Hitze wird mich wecken" oder "Mein Nachbar oder mein Haustier werden mich alarmieren". Ein weiteres Argument sei, dass Steinhäuser nicht brennen. "Das müssen sie auch nicht. Es reicht, wenn die Gardinen oder Schaumstoffe in der Polstergarnitur Feuer fangen. Schon zwei oder drei Atemstöße können tödlich sein", appellierte der KBM. Beim Kauf von Feuerlöschern müsse man auf die Prüfzeichen VdS und KRIWAN achten, ungeprüfte dürften in Deutschland nicht mehr in den Handel. Gute Geräte hätten eine Lebensdauer von zehn Jahren und seien wartungsfrei, weil eine Zehn-Jahres-Batterie eingebaut sei. Der Rauchmelder müsse in der Mitte des Zimmers angebracht werden. Im Falle eines Brandes gelte: die Treppe hinunterlaufen, keinen Aufzug benutzen und die Feuerwehr 112 anrufen. Sollte der Fluchtweg versperrt sein, die Tür schließen und unten rauchdicht machen sowie sich anschließend am Fenster bemerkbar machen.



Keine Angst vor Fehlalarm

Wer den Rauchmelder des Nachbarn höre, solle sofort die Feuerwehr anrufen. Eine Fehlauslösung kostet nichts. Auf Rückfrage antwortete Panzer, dass das Rathaus nicht mit Brandmeldern ausgestattet sei. Für seine Aussage "Im Rathaus schläft ja keiner", erntete er großes Gelächter. Bei größeren baulichen Veränderungen müssten aber auch hier Rauchmelder eingebaut werden. Die Rauchmelderpflicht gelte nicht für Arbeitsstätten, nur für Privateigentum. Die Frage, ob Rauchmelder bei der Metzgerei einen solch großen Schaden hätten verhindern können, bejahte Panzer. "Es handelte sich um einen Schwelbrand in der Produktion im Erdgeschoss. Nachbarn hätten den Brandmelder vermutlich gehört", meinte er.

Hermann Feuerpfeil, seit neun Jahren Behindertenbeauftragter des Landkreises Kronach, hatte zuvor einen kleinen Einblick in seinen Aufgabenbereich gegeben. In der Aussprache monierte Emil Wunder das Fehlen einer barrierefreien Veranstaltungshalle in Kronach. Angesprochen wurde auch die Unterführung zum Schützenfest beziehungsweise der Aufgang Ziegelanger. Hier seien die Treppenstufen von 16 auf 19 Zentimeter erhöht worden, obwohl man - so Seniorenbeirats-Vorsitzende Hanni Wachter - vorher die Zusage erhalten habe, dass keine Erhöhung erfolge.

Laut Kronachs Drittem Bürgermeister Markus Wich achte man bei Neubauten darauf, diese möglichst barrierefrei zu gestalten. "Es geht nur Zug um Zug!", bedauerte er.

"Wenn wir Anträge stellen, heißt es immer, dass kein Geld da ist. Alles wird auf die lange Bank geschoben. Ich war acht Jahre Seniorenbeirats-Vorsitzender. Über abgesenkte Gehsteige reden wir noch länger. Für alles ist Geld da, nur für solche Sachen nicht", ärgerte sich Roland Rost.

Das wollte Wich so nicht stehen lassen. Kronach habe Schulden von einst 63 Millionen auf jetzt 28 Millionen abgebaut. Vorschläge nehme man sehr wohl auf. So habe man beispielsweise den Gehsteig bei der evangelischen Kirche abgesenkt. Die Festungsstraße werde 2018 angegangen.