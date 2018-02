Kronacher Gymnasien stellen sich Schülern und Eltern vor

Die beiden Kronacher Gymnasien laden alle Schüler, die sich für einen Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe Gymnasium im Schuljahr 2018/2019 interessieren, zusammen mit ihren Eltern am Freitag, 9. März (Frankenwald-Gymnasium) bzw. am Samstag, 17. März 2018 (Kaspar-Zeuß-Gymnasium), herzlich ein, sich aus erster Hand über das vielfältige Angebot an dem jeweiligen Gymnasium zu informieren.

Neben Informationen über die Wesenszüge der gymnasialen Bildung und die jeweiligen Schwerpunkte der beiden Gymnasien besteht bei beiden Veranstaltungen die Möglichkeit, mit Lehrern, Schülern und Eltern der Schulen ins persönliche Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Mit Sportprogramm

Den Anfang macht das Frankenwald-Gymnasium am Freitag, 9. März, um 17 Uhr. Gemeinsamer Treffpunkt ist die Pausenhalle des Gymnasiums. Von hier aus werden die Kinder von den Tutoren des Frankenwald-Gymnasiums zunächst durch das Schulhaus und dann in die Sporthalle geführt, um dort ein eigenes Programm zu absolvieren, bei dem Sportbekleidung und Sportschuhe empfohlen werden. Nach dem einführenden Vortrag erkunden die Eltern in geführten Kleingruppen das Schulhaus und das pädagogische Angebot am FWG. Die Kinder werden etwa gegen 19.30 Uhr von den Tutoren zurück in die Pausenhalle geführt.



Eine Schulhausrallye

Beginn der Veranstaltung am Kaspar-Zeuß-Gymnasium ist am Samstag, 17. März, um 9.30 Uhr im Kreiskulturraum (Aula des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums). Die Tutoren begleiten anschließend die Kinder auf einer Schulhausrallye, bei der sie das Schulleben am Kaspar-Zeuß-Gymnasium kennenlernen. Die Eltern machen sich nach dem Vortrag der Schulleiterin ein Bild vom gerade sanierten und optimal ausgestatteten Schulhaus bei den von Lehrkräften begleiteten Hausführungen. Der Elternbeirat lädt ins Elterncafé ein. Die Veranstaltung wird gegen 12.30 Uhr beendet sein.

Hinzu kommen die Informationsveranstaltungen beider Gymnasien zum jeweiligen Ganztagesangebot. Am FWG handelt es sich hierbei um den offenen Ganztag. Dieser wird am

Mittwoch, 2. Mai, vorgestellt. Das KZG bietet sowohl den offenen als auch den gebundenen Ganztag an. Interessenten an beiden Formen des Ganztags des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums erhalten mehr Informationen dazu am Dienstag, 20. März.

Nähere Informationen zu beiden Angeboten erhalten Interessierte am Informationstag oder auf der jeweiligen Homepage unter www.frankenwald-gymnasium.de sowie unter www.kzg.de .

