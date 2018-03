Krokusfest im Schlosspark

Wenn das kein Hinweis auf den Frühling ist: Der Knetzgauer Gemeindeteil Oberschwappach begeht am Sonntag, 25. März, das Krokusfest. Dabei soll es im Schlosspark am Rand des blauen Krokusfeldes Köstlichkeiten geben. Dazu laden der Kulturverein Museum Schloss Oberschwappach, die Gemeinde Knetzgau und die Feuerwehr Oberschwappach ein. Beginn ist um 14 Uhr. Bis 17 Uhr wollen sich die Veranstalter um die Besucher mit ihren "Spezialdrinks" kümmern, wie in der Einladung steht. Dort heißt es auch: "Lassen Sie sich von der Blüte der 10 000 Krokusse verzaubern!" Foto: Johanna Eckert/Archiv