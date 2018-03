"Krötenweg" sorgt für erregte Gemüter

Eigentlich hätte es eine ganz unaufgeregte Gemeinderatssitzung werden können. Denn außer diversen Bauvoranfragen und der einstimmigen Bestätigung des 2. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Lisberg, Stephan Schreier, durch den Gemeinderat schien alles schnell abgehandelt zu sein.

Auch beim Amphibienschutz in Triefenbach war sich der Gemeinderat einig. Dort werden auf einer Länge von rund 200 Metern Krötenzäune aufgestellt, dass die Unken, Frösche und Kröten, sobald die Temperaturen ansteigen, "umgeleitet" werden. Mit Unterstützung der Organisation "Amphibienschutz in Franken" sollen im nächsten Jahr sogar noch "Stopprinnen" für die laichwilligen Tiere installiert werden, die Kosten in Höhe von 8000 Euro sollen durch Sponsoren getragen werden, so dass die Maßnahme für die Gemeinde kostenneutral bleibt.

Zu erregten Diskussion führte allerdings der Antrag von Ulrich Gräb (CSU), während der Krötenwanderung den Verbindungsweg Lisberg - Trabelsdorf (Seeleite) in der Nacht zu sperren. Denn dieser Weg ist eigentlich nur ein Feldwirtschaftsweg und nur für Anlieger zugelassen, führt aber auch als kürzester Weg zum Kurhaus in Trabelsdorf und ist auch in Navigationssystemen als befahrbare Straße gekennzeichnet. Durch die beabsichtigte Sperrung würden, so argumentierte der Betreiber des Kurhauses und Restaurants in Trabelsdorf und Gemeinderatsmitglied Jürgen Grimmer (ÜPL), Gäste "in die Irre" geführt.



Nächtliche Sperrung

Bürgermeister Michael Bergrab (ÜPL) brachte als Alternative noch die Aufstellung eines Krötenzauns ins Spiel. Die Mehrheit des Gemeinderates wollte sich wohl nicht nachsagen lassen, kein Amphibienschützer zu sein und stimmte schließlich mit 6:5 Stimmen für die nächtliche Sperrung dieses Weges während der Zeit der Krötenwanderung - obwohl der Antragsteller Ulrich Gräb zuvor wegen der unterschiedlichen Interessenlage seinen Antrag zurückziehen wollte.

Als zweiten Antrag beschloss der Gemeinderat einstimmig, auch um die Wogen ein bisschen zu glätten, der Empfehlung des Bürgermeisters zu folgen, und doch einen Krötenzaun aufzustellen. Die Umsetzung wird jedoch schwierig sein, da die Vorlaufzeit für die Beschaffung eines solchen Zaunes ja bis zum Beginn der Krötenwanderung nur noch wenige Tage beträgt.

Abschließend machte Monika Fries (CSU) auf den total verschmutzten Gemeindebrunnen vor dem Feuerwehrhaus aufmerksam, eine Reinigung soll noch vor Ostern erfolgen.

Als neuer Tagesordnungspunkt wurde der Antrag des Jugendtreffs Trabelsdorf aufgenommen, der um einen Zuschuss für eine neue Musikanlage bat, da die alte nicht mehr funktionsfähig sei. Für den neuen Sound haben die Jugendlichen bereits 200 Euro gespart, der Gemeinderat war einstimmig dafür, die noch fehlenden 200 Euro für die Neuanschaffung beizusteuern.