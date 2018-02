Kritik am Finanzamt wegen Umsatzsteuer

Die Zeiten sind auch für den SV Rothhausen nicht leichter geworden, wie Verwaltungsvorsitzender Bernd Müller auch im Namen seiner beiden Kollegen Fabian Wiener (Sport) und Markus Röß (Wirtschaft) ausführte. Gerade noch zehn Kinder und Jugendliche aus Rothhausen sind im Gesamtjuniorenbereich aktiv. In verschiedenen Spielgemeinschaften wird Fußball für eine Altersgruppe von neun bis 18 Jahren angeboten. Wie Juniorenbetreuer Stefan Knieß ausführte, war dabei die Meisterschaft der U-13-Junioren der größte Erfolg, an der immerhin zwei Nachwuchskicker aus Rothhausen beteiligt waren.

Und obwohl der Mitgliederstand von 144 auf 146 angestiegen ist, gehe die Bereitschaft bei Vereinsveranstaltungen zu helfen immer weiter zurück, konstatierte Müller. Das Sportwochenende sei nicht zuletzt aus diesem Grund schon aufgegeben worden. Das vor einigen Jahren mit zunächst großem Erfolg ins Leben gerufene Partywochenende lieferte aus wirtschaftlicher Sicht im Vorjahr das schlechteste Ergebnis überhaupt. Für dieses Jahr soll das Konzept von Grund auf überarbeitet werden.

Nach wie vor gut besuchte Veranstaltungen seien hingegen der Faschingstanz, das Kesselfleischessen und die Kirchweih, wenngleich auch hier rückläufige Tendenzen erkennbar seien. Jedesmal für volles Haus sorge hingegen der Kabarett-Abend. Müllers Dank erging deshalb an die treuen Vereinsmitglieder und den Oldie-Trupp, die bei Arbeitseinsätzen eifrig mithalfen. So konnte unter anderem die Verkaufshütte am Sportplatz instand gesetzt und neu gestrichen werden.

Sportlich ging es für das Herren-Team der Spielgemeinschaft bergab in die A-Klasse. Hier verläuft die Saison durchwachsen. Noch schlechter läuft es für die 2. Mannschaft, die bislang alle Spiele verloren hat und schon mehrfach keine elf Spieler auf den Platz schicken konnte.



Freibetrag gefordert

Dass dann auch noch das Finanzamt 2100 Euro Umsatzsteuer einforderte, rief Kritik aus den Reihen der Mitglieder hervor. Es könne nicht sein, dass das Ehrenamt zwar allseits gelobt werde, sich der Staat dann aber um genau jene Summe bediene, die dem Verein statt eine kleines Plus ein kleines Minus beschert hat. Ein Freibetrag bis zu einer gewissen Grenze wurde gefordert. Lokale Bundespolitiker sollen nun auf diese nach Ansicht der SV Mitglieder große Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht werden. Der SV möge sich nicht entmutigen lassen und auf das Erreichte blicken, sagte 2. Bürgermeisterin Judith Dekant. Es hänge viel vom SV ab, der mit seinem Namen auch ein Sympathieträger für die Gemeinde ist. Fußball sei die bedeutendste Sportart in Deutschland, und auch in Rothhausen gebe es viele Fans, die weiter in diesem Sektor bedient werden wollen. Auch die langjährigen Mitglieder sind ein Beweis für die Schaffenskraft des Vereins.

Ehrenvorsitzender Roland Beck erinnerte an das 60-jährige Vereinsjubiläum im kommenden Jahr. Möglicherweise werden die Feierlichkeiten in das Dorffest mit eingebunden. Konkrete Planungen gebe es noch nicht. Geehrt wurden Julius Kohlhepp und Jens Wagner (je zehn Jahre), Manuel Elflein (20 Jahre), Grete Heilinger (25 Jahre), Edwin Lieblein und Daniel Wiener (beide 40 Jahre) und Günter Lambart (50 Jahre). mel