Kristina Geuter zum Zweiten

"Der Sport in Coburg ist bestens aufgestellt, die Zusammenarbeit mit Politik, Wirtschaft und Verwaltung ist vorbildlich und trägt langfristig Früchte für die Region. Die Sportstadt Coburg wird in allen Bereichen wahrgenommen und geschätzt", betonte Oberbürgermeister und Sportreferent Norbert Tessmer (SPD) am Samstagabend bei der Jahressiegesfeier der Stadt Coburg in der Sporthalle des TSV Scheuerfeld.

Der OB nannte auch Zahlen: "Unser Sportamt mit seinem Leiter Eberhard Fröbel ist zuständig für knapp 16 250 organisierte Sportler in mittlerweile 64 Vereinen. Von diesen werden über 7000 Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis zum Alter von 26 Jahren ehrenamtlich betreut."

Als maßgeblich für diese Erfolgsgeschichte wertete Tessmer die Schaffung und den Erhalt der Infrastruktur in Form von Sportstätten: "Allen voran steht die HUK-Coburg-Arena. Mit fast 120 000 Nutzern im Jahr 2017 kommen wir bereits an den Rand der Belastbarkeit."

Sportamtsleiter Eberhard Fröbel, der zusammen mit Norbert Tessmer und der technischen Leiterin Bettina Mittelhäuser vom städtischen Sportverband die Ehrungen für die überregional erfolgreichsten Aktiven vornahm, erklärte, dass die Messlatte für Auszeichnungen in Coburg sehr hoch liegt. "Um geehrt zu werden, muss man Medaillen bei bayerischen Meisterschaften, Top-Fünf-Plätze bei süddeutschen und Deutschen Meisterschaften oder Top-Ten-Platzierungen bei Europa- und Weltmeisterschaften erzielt haben", verdeutlichte er.

Kristina Geuter, seit über 50 Jahren aktiv, erfüllt diese Vorgabe mühelos: "2017 war das bislang erfolgreichste Wettkampfjahr von Kristina. Bei den bayerischen Sommermeisterschaften der Masters sammelte sie in der AK 65 in allen angebotenen Disziplinen und auf allen Strecken insgesamt 15 Titel. Dreimal siegte sie über die Freistilstrecken 400, 800 und 1500 Meter bei den internationalen deutschen Meisterschaften. Über 1500 Meter stellte sie dabei einen neuen Deutschen Rekord ihrer Altersklasse ein. Bei der Masters-Weltmeisterschaft holte Kristina Geuter Bronze in der Königsdisziplin 400 Meter Lagen", sagte Bettina Mittelhäuser. Bereits im Jahr 2000 war Kristina Geuter zur Sportlerin des Jahres gewählt worden.

Ganz oben in der Skala standen im letzten Jahr international gesehen der Kraftdreikämpfer Dirk Schumann von der Coburger Turnerschaft und die Damenmannschaften des Paddel- und Segelclubs Coburg im Kanupolo. Schumann wurde in der Masterklasse bis 75 Kilogramm Weltmeister im Bankdrücken und Weltmeister im Kreuzheben mit neuem Weltrekord seiner Altersklasse.

Das PSC-Kanupoloteam errang zum wiederholten Male den Deutschen Meistertitel. Mit Annika, Adler, Emily Bildat, Annika Knöpfel und Jule Schwarz gehörten zudem vier Leistungsträgerinnen von Trainer Klaus Schmalenberg der U21-Nationalmannschaft an, die den Europameistertitel gewann. Pia Schwarz und Leonie Wagner wurden mit der Damen-Nationalmannschaft Europa- und Weltmeister.



Goldplakette für "Zetzer"

Bei den Funktionären, die für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Sports ausgezeichnet wurden, stand Ulrich "Zetzer" Zetzmann von der Coburger Turnerschaft ganz vorne. Er wurde in den Kreis der Goldplakettenträger aufgenommen. Der in seiner aktiven Zeit erfolgreiche Langstreckenläufer und Geher ist seit 1965 im Leichtathletikkreis Oberfranken West in der Vorstandschaft sowie als Kampfrichter und lizenzierter Übungsleiter tätig. Seit 2011 fungiert er als Leichtathletik-Abteilungsleiter in seinem Verein. Verantwortlich zeichnet er sich zudem seit Jahrzehnten für die Pressarbeit im LA-Kreis.