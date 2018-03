Krippenhaus kostete viel Kraft

Bei der Jahresversammlung der Krippenfreunde begrüßte der Erste Vorsitzende Hans Schmitt zahlreiche Mitglieder in der Kaplanei. Schmitt gab einen kurzen Überblick über ein ereignisreiches Jahr. Der Verein hat zur Zeit 130 Mitglieder. Im vergangenen Jahr konnte der Verein Jubiläum feiern und eine besondere Jubiläumsausstellung zusammenstellen.

Viel Kraft floss auch in die Arbeiten bei der Errichtung des Krippenhauses am Welkenbacher Kirchenweg. Inzwischen sind die Arbeiten an den Außenanlagen nahezu abgeschlossen, lediglich das Hoftor fehlt noch, so dass sich die Mitglieder nun an den endgültigen Innenausbau machen können. Bei dem Projekt wurde der Verein durch zahlreiche Spenden unterstützt. Zweiter Vorsitzender Werner Heilmann dankte in diesem Zusammenhang auch Stadtpfarrer Helmut Hetzel und dem Kirchenpfleger der Stadtpfarrei für finanzielle Zuwendungen. "Die Spenden haben der Vereinskasse gut getan!"

Wichtig war auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Herzogenaurach und die Unterstützung durch die Vereinsförderung. Die Krippenausstellung in der Krypta der Marienkapelle und der Fachklinik von Herzogenaurach hatte zahlreiche Besucher zu verzeichnen, dazu müssen noch Kindergarten und Schulklassen addiert werden.

Allein 150 Stunden fielen beim Aufbau der Kirchenkrippe durch 20 Helfer an. Gut besucht waren auch die Krippenbaukurse des Vereins, wie die Krippenbaumeister berichteten. Aus dem laufenden Krippenbaukurs konnten neue Mitglieder für den Verein gewonnen werden. Auch die kommenden Kurse sind schon wieder belegt.

Für die Frauengruppe berichtete Karin Andre von den Aktivitäten bei der Gestaltung der Kirchenkrippe.

In nächster Zeit wird in der ehemaligen Schule in Haundorf und damit auch in der Werkstatt der Krippenfreunde die Heizung erneuert. Aus diesem Grund verlegen die Krippenfreunde ihre Montagstreffen in ihr Krippenhaus.

Vorsitzender Hans Schmitt kündigte abschließend an, über das Ansprechen von Großeltern auch Kinder an den Krippenbau und den Verein heranzuführen und so die Nachwuchsarbeit zu intensivieren. Manfred Welker