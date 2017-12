Krippen in der Matern

"Kommt, lasset uns anbeten", lautet die diesjährige Einladung zum Krippenschauen in der Maternkapelle. Die Bamberger Krippenfreunde zeigen in rund 40 Klein- und Großkrippen zahlreiche Möglichkeiten und Stilarten, mit denen das weihnachtliche Geschehen dargestellt werden kann. So sind neben den beliebten heimatlich-fränkischen oder alpenländischen auch Krippen aus dem benachbarten Europa sowie den Missionsländen zu sehen, teilt der Verein mit

Der Bogen spannt sich von der winterlichen Schneekrippe über den Innenraum von Ställen bis hin zur weitläufigen orientalischen Landschaft. Ebenso verschiedenartig in Größe und Ausführung sind die Figuren gestaltet, von nur sechs Zentimeter kleinen bis zu einer Größe von 40 Zentimeter, geschaffen aus Holz, Ton, Porzellan, Papiermaché und Maisstroh. Hervorzuheben sind dabei die exzellenten Werke bekannter einheimischer und auswärtiger Krippenschnitzer, die die Ausstellung mit hochwertigen Figuren bereichern.

Ausstellungszeiten: 2. Dezember bis 7. Januar, werktags von 13 bis 17 Uhr, Sa., So., und Feiertage 11 bis 17 Uhr. red