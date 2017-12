Krippen in der Anna-Kapelle

Das Jesuskind in der Krippe, dahinter Maria und Josef - In ganz unterschiedlicher Art und Weise stellen die alljährlich in der Anna-Kapelle zu sehenden zauberhaften Eigenkreationen die Geburt Jesu dar. Im Zentrum: Der "Stall von Bethlehem" als Herberge für die Heilige Familie, umgesetzt in sorgfältiger Handarbeit - mal traditionell, mal innovativ. Bereits zum 30. Mal stellt in diesem Jahr die "Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Kronach" (KEB) an den Advents-Wochenenden Krippen aus. Als Ort der Stille und der Andacht bildet die Anna-Kapelle hierfür den stimmungsvoll-festlichen Rahmen. "Die Krippen-Ausstellung gehört einfach zur Adventszeit und zum Kronacher Weihnachtsmarkt dazu. Fast jeder Besucher des Weihnachtsmarkts kommt auch zur Krippen-Ausstellung", zeigt sich der pädagogische Leiter der KEB, Stephan Renczes, sicher. Zusammen mit den Hauptverantwortlichen der Ausstellung - Siegfried Schneider und Werner Müller sowie Petra Söhnlein vom Sekretariat der KEB - ist dieser schon voller Vorfreude auf die Jubiläums-Schau.



Nur drei Wochen

Da aber heuer der Heiligabend auf den Sonntag fällt, laufe die Ausstellung nur vom 2. bis 17. Dezember - also lediglich über drei und nicht wie üblich vier Wochenenden. In den vergangenen Jahren waren es im Durchschnitt immer rund 15 Aussteller, die insgesamt etwa 30 Krippen zur Verfügung stellten.Wie Renczes betont, gibt es keinen Themenschwerpunkt. "Im Mittelpunkt steht das religiöse Brauchtum und die Wiedergabe der Weihnachtsgeschichte. Wir sind für alle Interpretationen offen - ob klassisch fränkisch, orientalisch oder modern", betont der pädagogische Leiter. Von der Verkündigung bis hin zu den Heiligen Drei Königen sei alles erlaubt. "Der Bau von Krippen ist in Mode", bekundet Schneider, selbst - wie auch Müller - ein begeisterter Krippenbauer. Man sei aber natürlich auch dankbar für Krippen, die nicht von ihrem Besitzer selbst gebaut wurden. Niemand brauche sich darum zu sorgen, dass sie die kleinen Kunstwerke vielleicht beschädigt zurückerhielten oder etwas weg komme. "Sie sind bei uns in guten Händen. Wir gehen sehr sorgsam damit um", versichert Müller.



Helfer gesucht

Sehr freuen würden sich Siegfried Schneider und Werner Müller über Unterstützung beim Auf- und Abbau der Krippen. Helfer können sich ebenso im KEB-Büro in Kronach melden wie auch die - hoffentlich vielen ausstellenden Krippenbauer. Weitere Informationen gibt es bei der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Kronach e.V., Klosterstraße 17, 96317 Kronach, Telefon 09261/61767 oder per E-Mail: kath.bildung-kronach@t-online.de