Krippen im Mittelpunkt

Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom lädt am Mittwoch, 6. Dezember, um 12.30 Uhr zum "Kunstsnack" ins Diözesanmuseum ein. Das Thema sind "Krippen aus dem Senegal und aus anderen afrikanischen Ländern". Museumsleiter Holger Kempkens zeigt Originalnachbauten der in den Kirchen der Partnerdiözese Thiès aufgestellten Krippen. Treffpunkt ist an der Kasse der Diözesanmuseums, Domplatz 5. Die Teilnahme an der Führung ist frei, es fallen die regulären Eintrittskosten für das Museum an. red