Krippe wird aufgebaut am Dorfbrunnen

Am Samstag, 25. November findet wieder die Krippenaufstellung am Schwürbitzer Dorfbrunnenplatz statt. Dazu bittet der Kulturverein um einen Helfer pro angeschlossenem Verein. Treffen ist um 9.30 Uhr. Damit die Krippe wieder in vollem Glanz erstrahlt, werden am Samstag viele Helfer benötigt. ha