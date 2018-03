Kripo findet zwei Tote in Wohnhaus

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes entdeckten am Mittwochabend nach einem Notruf zwei leblose Körper in einem Einfamilienhaus. Ein Notarzt konnte nicht mehr helfen und stellte den Tod der beiden 57-jährigen Eheleute fest. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge deren erfolgte am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg eine Obduktion der beiden Toten. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen vor. pol