Krimikomödie auf der Bühne

Bereits seit November treffen sich die Akteure des Fidelia-Theaters mehrmals in der Woche im Pfarrheim und fiebern der Premiere Anfang März entgegen. Auch wenn einige alte Hasen unter den Laiendarstellern sind, so ist es doch jedes Jahr eine neue Herausforderung, dem Publikum einen schönen Abend zu bereiten. Erstmals führt Frank Gotzen die Regie und steht auch als Darsteller auf der Bühne.

Nachdem in den vergangenen Jahren meist Beziehungskomödien aufgeführt wurden, hat sich die Theatergruppe erstmals eine Krimikomödie ausgesucht. "Nix als Ärger mit der Leiche" heißt der Dreiakter von Anne Hassel, der die Besucher mitreißen soll.



Begehrte Münzsammlung

Der geizige Onkel Franz besitzt eine wertvolle Münzsammlung, mit der er gerne in einer Kartenrunde mit drei Frauen angibt. Die Damen bemühen sich um ihn und hoffen auf eine gute Partie. Der Neffe von Franz ist in finanziellen Schwierigkeiten und bittet ihn um Unterstützung. Leider hat er dabei keinen Erfolg, so dass er mit seiner Kumpanin Kunigunde beschließt, die Münzsammlung zu stehlen. Als Onkel Franz sie bei der Tat überrascht, schlägt Kunigunde ihn nieder.

Nun beginnen die Verwicklungen, und der Zuschauer darf gespannt sein auf die Auflösung des Kriminalfalles. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Bestellungen und Information gibt es bei Brunhilde Thürmer unter Tel.: 09704/328.