Zu einem Kreuzweg für Kinder lädt die evangelische Kirchengemeinde Kronach am Karfreitag, 30. März, ein. Gemeinsam machen sich Kinder und Eltern auf den Weg, um an verschiedenen Stationen zu erfahren, was Jesus vor Ostern erlebt hat. Treffpunkt ist um 15 Uhr in der St.-Michaels-Kirche Gehülz, Brunnschrott. Bei schlechtem Wetter findet der Kinderkreuzweg in der Kirche statt. red