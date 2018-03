Kreuzweg für Kinder

Brünn — Der Kindergarten veranstaltet am Mittwoch, 28. März, für alle Grundschüler aus Althausen, Fridritt, Brünn, Wermerichshausen und Kleinwenkheim einen gemeinsamen Kreuzweg in und um Brünn. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Kindergarten in Brünn. sek