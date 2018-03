Kreuzweg für Familien

Kinder mit ihren Familien sind am Karfreitag, 30. März, um 11 Uhr eingeladen zu einem Kreuzweg auf die Plassenburg. Treffpunkt ist auf dem Großparkplatz am Schwedensteg. In sieben Stationen wird der Leidensgeschichte Jesu gedacht. Der Weg wird von einem Team unter der Leitung von Diakon Günther Wagner als Pilgerweg gestaltet. red