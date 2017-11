Kreuzberg heute im Fernsehen

Das Bayerische Fernsehen strahlt erstmals eine zweiteilige Unterhaltungssendung am Freitag, 17. und 24. November, jeweils ab 22 Uhr, aus. Das Brauhaus am Kreuzberg bei Hallerndorf bot bei der Aufzeichnung das Ambiente, in dem die Künstler rund um den kupfernen Sudkessel ihre Späße machen. Der Sender verspricht eine spritzig-temporeiche Mischung aus Comedy, Kabarett, Varieté und Musik auf fränkisch-verrückte Art. Zu Frankenwein und fränkischem Bier werden bei "Närrisch eingeschenkt" Pointen und humorvolle Musik serviert. Neben erfahrenen Profis aus Kabarett, Comedy und Fastnacht kommen auch bislang noch unbekanntere Talente auf die Bühne. red