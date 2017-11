Kreisverband wählt

Der Kreisverband im Nordbayerischen Musikbund lädt zu seiner Generalversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen ein.

Sie findet statt am kommenden Samstag, 25. November, um 14 Uhr in der Kronachtalhalle in Steinberg.

Die Vorsitzenden werden gebeten, die Musikerinnen und Musiker, die seit der letzten Versammlung das D3-Leistungsabzeichen in Gold abgelegt haben, zur diesjährigen Generalversammlung einzuladen. Diese möchten dann bitte in Vereinskleidung erscheinen. hs