Kreisorchester kriegt Besuch

Das Kreisorchester Lichtenfels bekommt Besuch. Für ein Gemeinschaftskonzert in der Lichtenfelser Stadthalle am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr reist aus dem niederländischen Kerkrade das Orchester St. Aemiliaan an.

Beide symphonischen Blasorchester werden zeigen, welche Facetten die Blasmusik heute hat. Da werden Klangbilder wie "Der Magnetberg" oder "The Land of Zarathustra" gemalt und wie fetzige Arrangements von Riverdance oder "Don't stop me now" zu hören sein. Natürlich werden auch ein paar traditionelle Farbtupfer im Programm sein. "Wir haben inzwischen eine Freundschaft zu dem Orchester aus Kerkrade aufgebaut. Das sind fantastische Musiker, die ihr Orchester seit über 40 Jahren kontinuierlich entwickeln", sagt Kreisdirigent Christian Stenglein.

Auch Kreisvorsitzender Horst Sünkel freut sich auf das Konzert: "Ich durfte das St.-Aemiliaan-Orchester beim World Music Contest im Juli in Kerkrade erleben. Die spielen einfach unglaublich. Da sieht man auch, was eine Förderung der Musik alles möglich macht. Das kann ein Vorbild für uns sein."

Das Symphonische Blasorchester Harmonie St. Aemiliaan wurde im Jahre 1901 gegründet und feierte somit 2001 sein 100- jähriges Bestehen. Eine besondere Auszeichnung erfuhr die Harmonie, als ihr anlässlich dieser Jahrhundertfeier und in Würdigung ihrer Verdienste um die Kultur von der niederländischen Königin die Ehrenmedaille in Gold verliehen wurde. Der Verein hat etwa 60 Mitglieder im großen Orchester, ein Jugendorchester, das etwa 20 Mitglieder zählt, und einen Trommlerchor.



Auf Anhieb Landesmeister

Die Harmonie St. Aemiliaan musiziert schon seit mehr als 30 Jahren auf höchstem Niveau, womit sie schon immer berechtigt war, in der allerhöchsten Stufe an den Wettbewerben der niederländischen Verbände teilzunehmen. Im Oktober 2005 nahm man zum ersten Mal in der so genannten "Concertafdeling" teil und in dieser höchsten Stufe wurde man auf Anhieb niederländischer Meister. Es wurden in der Vergangenheit viele erfolgreiche Konzertreisen ins Ausland unternommen, unter anderem nach Bulgarien, Belgien, Österreich und Deutschland. St. Aemiliaan war in 1951 Mitbegründer des "Welt Musik Wettbewerbs" WMC in Kerkrade, der alle vier Jahre stattfindet und viele Zehntausende Musiker und Hunderttausende Besucher aus allen Erdteilen anzieht. Dies ist eine Weltmeisterschaft in der Blasmusik.

Das Kreisorchester Lichtenfels war kürzlich zu Gast in Kerkrade und nahm bei diesem WMC-Wettbewerb teil. Neben einem fantastischen musikalischen Erlebnis gab es natürlich auch zahlreiche Begegnungen mit den Musikern aus den Niederlanden. Nun kommt es mit diesem Konzert zu einer Fortsetzung dieses Austausches über Ländergrenzen hinweg. Der Kreisverband des Nordbayerischen Musikbundes Kreis Lichtenfels lädt daher alle Musikliebhaber zu diesem Leckerbissen symphonischer Blasmusik ein. Der Eintritt ist frei. rdi