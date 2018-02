Kreisorchester bekommt gute Noten

Eine sehr positive Bilanz konnte der Nordbayerische Musikbund Kreisverband Lichtenfels mit seinen 16 Mitgliedsvereinen bei der Kreisversammlung in Mainroth vorstellen. Zwar gibt es bei Neuwahlen immer wieder einmal Änderungen in den Besetzungen einzelner Ämter, doch scheint es kein Problem zu sein, immer wieder eine tüchtige Mannschaft um den unentwegten Vorsitzenden Horst Sünkel zu finden.

"Musik ist unsere Stärke" - dieser Slogan stand am Beginn des Jahresberichts von Horst Sünkel. Es sei alle Jahre eine Freude, das Orchester mit über 150 Musikern in Bad Staffelstein am 3. Oktober zu den "Highlights der Blasmusik" willkommen zu heißen. Einzig etwas mehr Publikumsresonanz zu diesem Konzert wäre wünschenswert.

Bei den D2-Fortbildungslehrgängen waren zehn Musiker aus sieben Vereinen und ein Externer gewesen. Bei den D1-Kursen waren 37 Musiker aus 15 Vereinen dabei. Ein hervorragendes Zeugnis stellte Horst Sünkel dem Kreisorchester Lichtenfels aus. Sein besonderer Dank galt dem Kreisdirigenten Christian Stenglein für seine unentwegte Arbeit mit dem Orchester.

Dass Musik eine Weltsprache ist, dafür war die Teilnahme des Kreisorchesters Lichtenfels am "Welt-Musik-Wettbewerb" in Kerkrade der beste Beweis, meinte Kreisdirigent Christian Stenglein. Er lobte die fast 90 Akteure des Orchesters für die hervorragenden Konzerte in Ebensfeld und das Gemeinschaftskonzert mit dem Blasorchester Harmonie St. Aemiliaan aus Kerkrade in Lichtenfels. Im nächsten Jahr ist wieder eine musikalische Reise zum europäischen Musikevent nach Riva am Gardasee geplant.



Europaweite Werbung

Landrat Christian Meißner versprach, die Kapellen des Landkreises weiterhin zu unterstützen. "Qualität, die aus unserer Region kommt, wird europaweit hinausgetragen - eine bessere Werbung für unsere Region ist kaum möglich", meinte er. Der Dritte Bürgermeister der Stadt Burgkunstadt, Manfred Hofmann, machte den Musikern ein Kompliment für ihre tolle Musik. In einer Zeit, in der das Freizeitangebot in den elektronischen Medien unermesslich geworden ist, sei es wichtig, wenn Kinder und Jugendliche in die Gemeinschaft einer Blaskapelle kommen und sich dort auch noch persönlich entfalten können. Auf die Wichtigkeit der Ausbildung junger Musiker ging auch der Bezirksvorsitzende des NBMB, Werner Pörner, ein. Das System mit den Abzeichen in Bronze, Silber und Gold habe sich bewährt und hervorragend ausgebildete Musiker herausgebracht. So heiße auch der Slogan des Nordbayerischen Musikbundes "Besser werden wollen und Dinge optimieren". Er werde bei der Bezirksversammlung nicht mehr kandidieren, erklärte Pörner am Schluss.

Zügig gingen die Neuwahlen über die Bühne: Vorsitzender Horst Sünkel (Schwürbitz), Stellvertreter Florian Zapf (Altenkunstadt), Schatzmeister Dieter Tussetschläger und Schriftführerin Melanie Heinrichs (beide Ebensfeld). Die beiden Kassenprüfer sind Ann Katrin Steiner (Marktzeuln) und Carmen Bezold (Modschiedel). Als Beisitzer wurden gewählt: Lea Friedmann (Hochstadt) und Andreas Pratsch (Ebensfeld).

Als Delegierte für die Bundesversammlung wurden Horst Sünkel und Floria Zapf bestimmt. Kreisjugendleiter sind Matthias Zapf (Altenkunstadt) und Alexandra Zapf (Burgkunstadt). Roland Dietz