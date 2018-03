Kreisflößertreffen heuer in Neuses

Neuses bleibt eine Flößerhochburg. Dies war der Hauptversammlung im Gasthaus Richter zu entnehmen. Aufgrund von acht Neuaufnahmen zählt nun der Flößerverein Neuses 173 Mitglieder. Für das Kreisflößertreffen in Neuses am Samstag, 6. Oktober, sei man bestens gerüstet, so Vorsitzender Dieter Endres, der erneut wiedergewählt wurde.

Die weiteren Ergebnisse der Wahlen: stellvertretender Vorsitzender Wolfgang Schramm, Kassenverwalterin Barbara Dittrich, Schriftführer Timo Stumpf. In den Ausschuss kamen Marco Hofmann, Klaus Guckau, Michael Schmidt, Karl-Heinz Ullmann und Josef Schmidt. Revisoren wurden Winfried Lebok und Hans Stalph.

Ein weiterer Höhepunkt war die Ernennung von Klaus Guckau, Karl-Heinz Reinhard und Erhard Schedel zu Ehrenmitgliedern, die einstimmig befürwortet wurde.

Wie Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein betonte, habe sich Neuses mit großer Leidenschaft als Botschafter des Frankenwaldes bewährt. Als weiterer Stellvertreter des Landrats werde er sich dafür einsetzen, dass es mit der Schifffahrtsverordnung für die Flößervereine Neuses und Friesen klappen werde. "Landrat Klaus Löffler und ich werden nichts unversucht lassen", versicherte Beiergrößlein.

Friedrich Fricke aus Unterrodach, Vorsitzender des Frankenwaldfloßausschusses, übte harsche Kritik an der Staatsbürokratie. Die Frankenwaldflößerei werde mit Kreuzfahrtschiffen gleichgestellt. Das sei mehr als unverständlich, denn noch vor hundert Jahren hätten an die 16 000 Flöße jährlich problemlos den Frankenwald ohne bürokratische Hürden (Tüv) verlassen.

Wie Dieter Endres dazu ausführte, sei die Schifffahrtsverordnung eine unendliche Geschichte. "Wir haben den Tüv-Bericht von den Wallenfelsern zur Vorlage beim Landratsamt für die Genehmigung erhalten. Diese brauchen wir für unsere drei kleinen Kuppeln zur Kirchweih. Bisher haben wir noch keinen positiven Bescheid vom Tüv bekommen." Baldige Gespräche seien mit dem Landratsamt deshalb nötig.

Vorsitzender Endres berichtete von einem arbeitsintensiven Vereinsjahr. So habe der Verein einen wichtigen Beitrag zur Traditionspflege im Landkreis geleistet. Erfreulicherweise sei das Interesse an Floßfahrten ungebrochen. Gäste aus ganz Deutschland seien von der Flusslandschaft zwischen Neuses und Kronach begeistert. Bei den Floßfahrten seien wieder über 2500 Gäste gezählt worden. Damit werde, so Endres, der Tourismus im Frankenwald ganz erheblich bereichert. Allerdings werde der unterschiedliche Wasserstand immer problematischer. Von den 75 vorgesehenen Fahrten seien 55 durchgeführt worden. Bei diesen Aktivitäten habe man 23 Flößer einsetzen können.

Weiter erinnerte der Vorsitzende an den Besuch des Deutschen Flößertags in Wolfratshausen, verbunden mit einer zünftigen Isarfloßfahrt. Neuer Vorsitzender der deutschen Flößervereinigung sei Martin Spreng aus dem Schwarzwald geworden. Auf dem Programm hätten auch die Unterrodacher Flößerkirchweih, die Friesener Flößertage sowie das Teichmühlenfest in Steinwiesen gestanden. Höhepunkte in Neuses seien unter anderem die Kirchweihaktivitäten, die Kinderfloßralley sowie das Flößerfest gewesen.

Ausführlich informierte Kassenverwalterin Barbara Dittrich über die Finanzen. Revisor Winfried Lebok bestätigte eine mustergültige Buchführung.

Als Termine für 2018 nannte Dieter Endres unter anderem den Zusammenbau des Mainfloßes im April, die Floßsaisoneröffnung mit Musik am Freitag, 4. Mai, das Flößerfest am Samstag, 30. Juni, das Allgemeinflößen am Donnerstag, 30. August, sowie die Wehrdurchfahrt am Freitag, 31. August, anlässlich der Kirchweih sowie das Kreisflößertreffen am 6. Oktober.

Bei der Hauptversammlung des Flößervereins Neuses überraschte Heinrich Zeuß mit einer hervorragenden Schnitzarbeit, die er dem Verein überlassen hat. Zu sehen ist ein Flößer in Festtagstracht. Der 84-jährige Neuseser ist mit der örtlichen Flößerei engstens verbunden, denn sein Großvater war ein bekannter Floßherr. Gerd Fleischmann