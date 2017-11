Kreisausschuss berät Finanzen

Der Kreisausschuss tagt am Montag, 13. November, um 14 Uhr im Landratsamt. Beraten wird über Zuschüsse an den Nordbayerischen Musikbund und Sängerkreis Bayreuth, freiwillige Leistungen für den Schlachthof der Stadt Kulmbach, Rahmendaten des Kreishaushalts 2018, ein Naturschutzprojekt für Feucht- und Trockenlebensräume im Landkreis Kulmbach, Kreiszuschüsse an Kommunen zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und Geräten wegen überörtlicher Bedeutung. red