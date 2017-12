Kreis-Lauf arbeitet jetzt auch online

Produktpalette





In den Kreis-Lauf-Kaufhäusern der Laufer Mühle zu stöbern, geht jetzt auch online. Unter der Internet-Adresse www.kreislauf-kaufhaus.de haben die Sozialen Betriebe der Laufer Mühle gGmbH ihre schönsten, seltensten und wertvollsten Waren aus den Standorten Bamberg, Eckental-Forth, Herzogenaurach, Höchstadt/Aisch und Neustadt/Aisch gesammelt.Kunden haben nun die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus Schnäppchen zu jagen und schöne Dinge zu finden. In der Produktbeschreibung ist jeweils vermerkt, welches Kaufhaus den Schatz beherbergt. Dort kann man seinen Fund dann reservieren und bis zum Ladenschluss des jeweiligen Tages abholen.Kleinartikel wie Glas und Porzellan sowie Möbel und Accessoires und bald auch Selbstgemachtes aus den einzelnen Bereichen der Sozialen Betriebe und Integrationsprojekte wie ModeMachtMut in Bamberg, dem Hofladen und dem Bereich Upcycling der Laufer Mühle sowie dem Lebens-Mittel-Punkt bilden die Produktpalette. Das Angebot wird ständig aktualisiert, so dass es sich lohnt, immer mal wieder auf die Seite zu schauen.Unter dem Button "Willkommen" steht, worum es den Machern der Seite geht: "Der Name ,Kreis-Lauf' steht für die Idee, den Zweck und die Organisation unseres Kaufhauses. Er bedeutet soziale und berufliche Integration von Menschen in die Gesellschaft. Er bedeutet aber auch Abfallvermeidung und somit Wiederverwertung von gut erhaltenen und aufbereiteten Gebrauchtwaren."Zusammengefasst beschreibt das den Daseinszweck aller fünf Secondhand-Kaufhäuser, die die Laufer Mühle unter dem Dach ihrer gemeinnützigen GmbH betreibt: Sie nehmen gut erhaltene Ware des täglichen Gebrauchs an, bereiten sie nötigenfalls auf, präsentieren sie in den Geschäftsräumen und nun auch im Internet. Durch den Verkauf sind sie schließlich in der Lage, für die ihnen anvertrauten Menschen - Suchtkranke in Therapie, ehemals Suchtkranke, psychisch Kranke, Langzeitarbeitslose sowie Asylsuchende - Beschäftigung, Qualifikation und im Idealfall einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu bieten.Die große Überschrift über allen Aktivitäten der Laufer Mühle und ihrer Institutionen ist Wert-Erhalt sowohl in Bezug auf die gespendeten Waren, als auch - obwohl das zunächst paradox klingen mag - in Bezug auf die Menschen.Es geht um achtsamen Umgang, Nachhaltigkeit und die Vermeidung von Raubbau; es geht den Verantwortlichen der Laufer Mühle um gesundheitlich, gesellschaftlich sowie ökologisch verantwortliches Denken und Handeln.