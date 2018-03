Krecktaler punkten beim Zweiten

Im einzigen Nachholspiel der Fußball-Kreisliga Coburg, das am Wochenende ausgetragen wurde, schaffte Aufsteiger TSVfB Krecktal einen Achtungserfolg und nahm mit 1:1 beim Tabellenzweiten VfB Einberg einen Punkt mit. Vor rund 150 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Rödental brachte Luca Skiba die Gastgeber bereits nach zehn Minuten in Führung. Trotz weiterer guter Möglichkeiten gelang es dem VfB danach nicht, ein Tor nachzulegen. Der Neuling kämpfte sich in die Partie und kam dank der auffälligen Mittelfeldakteure Maximilian Tranziska und Manuel Frembs zu mehr Ballbesitz. Für ein Tor reichte es vor dem Wechsel aber auch für nicht. Auch im zweiten Durchgang erlebten die Zuschauer eine unterhaltsame Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten. Schiedsrichter Sascha Drabek verteilte sieben Gelbe Karten. Da es den Einbergern nicht gelang, den Sack zuzumachen, kam es, wie es kommen musste, denn Krecktals Spielertrainer Frembs nutzte eine Unachtsamkeit in der VfB-Hintermannschaft zum nicht unverdienten Ausgleich (73.). red