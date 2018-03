Kreativwochenende für Familien

Die Katholische Landvolkshochschule (KLVHS ) Feuerstein bietet in Zusammenarbeit mit dem Familienbund der Katholiken im Erzbistum Bamberg von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. April, ein Kreativwochenende für Erwachsene und Kinder an. Der rund ums Haus der KLVHS gelegene Wald und die Natur im Frühling bieten Anregungen und Materialien zum Malen oder Gestalten, ob in der Natur oder in einer der Werkstätten. So hat man Zeit, alleine oder mit seinen Kindern gemeinsam Kunstwerke zu gestalten. Dabei profitieren Erwachsene von der Kreativität der Kinder ebenso wie Kinder sich bei den Großen Vorbilder suchen. Nähere Informationen und Anmeldung bei der KLVHS Feuerstein, Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red