Kreativ-Café mit Ausstellung

Eine Ausstellung unter dem Motto "Kreativ von A-Z" findet am Sonntag, 19. November, im Haus erLebenskunst in Ramsthal statt. Für das leibliche Wohl sorgen die "Romsler Stricklieselich". Von 14 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit bei einem Besuch Puppen, Näharbeiten und Schmuck in Augenschein zu nehmen oder bei Kaffee und Kuchen zu verweilen. sek