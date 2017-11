Kratzer über zwei Türen

Die Polizei Bad Kissingen sucht Zeugen. Seit dem 24. Oktober parkt ein 43-Jähriger seinen grauen Pkw der Marke Hyundai auf dem Parkplatz der Rehaklinik in der Frankenstraße. Als er am Samstagnachmittag zu seinem Fahrzeug kam, stellte er auf der Beifahrerseite einen etwa 1,25 Meter langen Kratzer fest, der sich über beide Fahrzeugtüren erstreckt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum auf dem Parkplatz der Rehaklinik etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel. 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol