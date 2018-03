Kratzer im Lack: 1500 Euro Schaden

Eine 46-jährige Frau zeigte eine Unfallflucht bei der Polizei an. Sie parkte ihren silbernen Mercedes am Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Parkplatz des Citycenters in der Mainau. In dieser Zeit verkratzte ein unbekannter Täter ihren Pkw im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugtüre und des hinteren rechten Kotflügels. Die Schadenshöhe wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Eventuell könnte der Schaden mit einem grünen Fahrzeug verursacht worden sein, da Farbabriebspuren erkennbar sind. Die Polizei bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.