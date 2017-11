Krapfenaktion für einen guten Zweck

Erlös für bedürftige Kinder



"Süßes genießen für einen guten Zweck" - Unter diesem Motto soll auch in diesem Jahr die Aktion des Lions-Clubs Forchheim stehen. Der Club wird bei der Durchführung wieder von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Forchheim und dem Jugendamt unterstützt.Am Dienstag, 14. November, früh morgens möchten die Mitglieder des Clubs möglichst viele Krapfen zu Firmen, Banken, zu Ämtern, Praxen, Kanzleien und weiteren bringen, zur Freude und zum Genießen für die Mitarbeiter, die auf diese Weise auch in diesem Jahr wieder in netter Form überrascht werden durch ihren Chef. Die Lions freuen sich auf ihre "Stammkunden" und danken ihnen und allen neuen Spendern. Die Krapfen werden zu einem Sonderpreis von "Der Beck" gebacken, der Erlös dient einem wirklich guten Zweck: Unterstützt werden sollen sozial Benachteiligte, bedürftige Kinder alleinerziehender Eltern in Forchheim und im Landkreis. Die Hilfe soll ansetzen im schulischen Bereich (Kauf spezieller Schulmaterialien, Nachhilfestunden), im Bereich Gesundheit und bei der Gestaltung ihrer Freizeit (Beitrag für den Sportverein, Musik: Notenkauf). Die Lions-Kontaktadresse: krapfen@lions-club-forchheim.com . red