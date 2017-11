Kranzniederlegung zum Volkstrauertag

Anlässlich des Volkstrauertages werden Kränze niedergelegt: Samstag, 18. November: Garitz: 18 Uhr Gottesdienst in der St.-Nepomuk-Kirche, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Bürgermeister Leiner. Sonntag, 19. November: Poppenroth: 9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Bürgermeister Leiner; Bad Kissingen: 11.15 Uhr Feierstunde mit Oberbürgermeister Kay Blankenburg im Parkfriedhof mit Kranzniederlegung. sek